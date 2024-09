9月10日、サッカープレミアリーグのマンチェスターシティが、グラフィティアーティストのエリック・ヘイズ氏とコラボしたカプセルコレクションを発表した。プルオーバーパーカーとTシャツがリリースされ「マンUファンだけど、これは羨ましい!」「サークルロゴ可愛すぎる」など、意外なコラボにSNS上で注目を集めている。イメージビジュアルはクラブの主力選手のアーリング・ハーランド、イルカイ・ギュンドアンらが起用された。



エリック・ヘイズ氏はニューヨークを拠点に活動するグラフィティアーティスト。1980年代から音楽アルバムのジャケットやロゴデザインに携わり、40年以上にわたってグラフィティ界を牽引してきたパイオニア的存在だ。過去にはビースティーボーイズのアルバムデザインを手掛けたほか、キース・ヘリング氏や藤原ヒロシ氏らとのコラボレーションでも注目を集めた。



今回のコラボアイテムでは、エリック・ヘイズ氏の書き下ろしによる「MAN CITY NYC」など、フリーハンドロゴを使用したプルオーバーパーカーとクルーネックTシャツが数量限定で4型登場した。アレンジを効かせたエンブレムモチーフのサークルロゴや「LOVE THIS CITY」のバックプリントが映える。

The Manchester City x Eric Haze capsule collection features tees and a hoodie. The capsule is a celebration of Man City’s “Love This City” campaign, remixed in Haze’s signature lettering style, and includes the first ever rebrand of the legendary football club’s iconic crest.… pic.twitter.com/k4HZxpC9KH

