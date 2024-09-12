¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤ÎºÓÇÛ¥º¥Ð¥ê¡ÄÂåÉ½OB¾Î»¿¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡¡45Ê¬¤Ç»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡ÖÁá¤¤È½ÃÇ¡×¡Ú¸«²ò¡Û
¡ÚÀìÌç²È¤ÎÌÜ¡Ã·ª¸¶Í¦Â¢¡Û°ËÅì½ãÌé¤ÎÉüµ¢¤Ë¤è¤ê¡Ö¹¶·â¤ÎÉý¡¦µ÷Î¥¤ÎÉý¤¬½Ð¤ë¡×
¡¡¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö9·î10Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½ÁªÂè2Àá¤Ç¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó¤Ë5-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡½éÀï¤ÎÃæ¹ñÀï¡Ê7-0¡Ë¤ËÂ³¤¯²÷¾¡·à¤Ç¡¢2Àï¹ç·×¥¹¥³¥¢¤Ï12-0¡£ÆüËÜÂåÉ½OB·ª¸¶Í¦Â¢»á¤Ï¡¢¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤ÎÁª¼êµ¯ÍÑ¤ò´Þ¤á¤¿ºÓÇÛ¤ò¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¼èºà¡¦¹½À®¡áFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡
¡¡ÆüËÜ¤Ï9·î5Æü¤Ëºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª½éÀï¤ÎÃæ¹ñÀï¤Ç¡¢MFÆîÌîÂó¼Â¤¬2¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É7-0¤È²÷¾¡¡£Àª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥¢¥¦¥§¡¼¤ÎÃÏ¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó¤Ø¾è¤ê¹þ¤ß¡¢Ãæ¹ñÀï¤«¤é¥¹¥¿¥á¥ó1¿Í¤òÂå¤¨¤ÆMF³ùÅÄÂçÃÏ¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿3¥Ð¥Ã¥¯¥·¥¹¥Æ¥à¤ÇÎ×¤ó¤À¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤ë¤â¹¶¤á¤¢¤°¤Í¤¿¤Ê¤«¡¢Á°È¾37Ê¬¤ËFW¾åÅÄåºÀ¤¤ÎPK¤ÇÀèÀ©¡£¤½¤·¤Æ¸åÈ¾¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ë¾åÅÄ¤¬2ÅÀÌÜ¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢MF¼éÅÄ±ÑÀµ¤â2¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¼è¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎFW¾®Àî¹Ò´ð¤â¸åÈ¾36Ê¬¤Ë¥À¥á²¡¤·¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ5-0¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥Ü¡¼¥ë»ÙÇÛÎ¨76.1¡óÂÐ23.9¡ó¡¢¥Ñ¥¹ËÜ¿ô607ËÜÂÐ188ËÜ¡¢¥·¥å¡¼¥ÈËÜ¿ô14ËÜÂÐ3ËÜ¡Ê¤¦¤ÁÏÈÆâ9ËÜÂÐ1ËÜ¡Ë¤È¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó¤ò°µÅÝ¡£ºÇ½ªÍ½ÁªºÇ½é¤Î2»î¹ç¤Ç¸«¤Æ¤â¡¢¹ç·×12-0¤È¿ô»ú¤ÏÊ¸¶ç¤Ê¤·¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡º£¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢MF°ËÅì½ãÌé¤ÈMF»°ãø·°¤ÎÂåÉ½Éüµ¢¤¬Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¤È¤ê¤ï¤±¡¢Ãæ¹ñÀï¤Ç1ÆÀÅÀ2¥¢¥·¥¹¥È¡¢¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÀï¤Ç1¥¢¥·¥¹¥È¤È¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Çµ¯ÇúºÞ¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿°ËÅì¤ÎÂ¸ºß¤ÏÂç¤¤¤¤È¸µÆüËÜÂåÉ½DF·ª¸¶»á¤Ï¸ì¤ë¡£
¡Ö°ËÅì¤¬Æþ¤ë¤È¡¢½Ä¤ÎÆÍÇË¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢¹¶·â¤ÎÉý¡¦µ÷Î¥¤ÎÉý¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¡¢Áê¼ê¤â¼é¤ê¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë¡£¡Ê10ÈÖ¤Î¡ËÆ²°Â¡ÊÎ§¡Ë¤Ï½Ä¤È¤¤¤¦¤è¤êÃæ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ãæ¤ò¸Ç¤á¤¿Áê¼ê¤Ë¤Ï¶ìÀï¤¹¤ë¡£¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ê¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÀï¤Ç¡Ë¤¹¤´¤¯Áá¤¤È½ÃÇ¤Ç¤¤¤¤¸òÂå¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æ²°Â¤ÏÁ°È¾¤«¤éÍ£°ì¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢Áê¼ê¤ËÎ¢¤ò¼è¤é¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾³«»Ï¤«¤é°ËÅì¤ËÂå¤¨¤Æ¡¢¤¹¤°¤ËÆÀÅÀ¤â¼è¤ì¤¿¡£¤¢¤ÎÄÉ²ÃÅÀ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤º¤ë¤º¤ë¤È1-0¤Ç¿ä°Ü¤¹¤ëÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡·ª¸¶»á¤Ï¡¢¡ÖÂç»ö¤Ê¡ÊWÇÕºÇ½ªÍ½Áª¡Ë2ÀïÌÜ¤À¤·¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤ÐÃ¯¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ¤â¾¡¤Æ¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤±¤É¡¢¤¢¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç´Ö°ã¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö¡Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¡ËÂå¤¨²á¤®¤Æ»î¹ç¤ËÎ×¤àÂç²ñ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤³¤¦¤¤¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤»î¹ç¤Ç·ë²Ì¤â½Ð¤¿¡£ÅÓÃæ¤«¤é½Ð¤¿Áª¼ê¤¬¤É¤ì¤À¤±ÊÑ²½¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤«µá¤á¤é¤ì¤ë¤Ù¤¤Ê¤«¤Ç¡¢¤¤¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿»þ¤Ï¾Î¤¨¤é¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Î¼êÏÓ¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡Ö»°ãø¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð2Ëç¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ë¤·¡¢Æ²°Â¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ì¤ÐÃæ¤Ç¶´¤ß¹þ¤à¤È¤¤¤¦¤Î¤âÊ¬¤«¤ë¡£°ËÅì¤¬½Ð¤ì¤Ð¡¢Áê¼ê¤â°ËÅì¥·¥Õ¥È¤òÉß¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£°ËÅì¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Æ²°Â¤ò»È¤¨¤Ð¤¤¤¤¡£»°ãø¤ÈÃæÂ¼·ÉÅÍ¤ÏÆ±¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤è¤ê¤â±¦¥µ¥¤¥É¤Î¤Û¤¦¤¬ÊÑ²½¤ò½Ð¤»¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤âWÇÕºÇ½ªÍ½Áª¤Ï2²óÌÜ¡£¤«¤Ê¤ê¤Î·Ð¸³¤òÆÀ¤Æ¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢»Ø´ø´±¤ÈÁª¼ê¤ÎÎÏ¤ÎÍ»¹ç¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¤³¤ì¤Ç¥¢¥¸¥¢¤Î¾å°Ì¥¯¥é¥¹¤ò°µÅÝ¤·¤¿¤é¡¢¤¤¤è¤¤¤èÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤¹¥ì¥Ù¥ë¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤È¤¤¤¦¶¯¹ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë10·î¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÓÇÛ¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë