¡Ú½©¾ì½ê¡ÛË¾ºÎ¶àÄãÌÂá¤ÎÍ×°ø¤ò½¨¥Î»³¿ÆÊý¤¬Ê¬ÀÏ¡Ö¾¡Íø¤ËÂÐ¤¹¤ëìÅÍß¤µ¤¬Çö¤ì¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡¤Þ¤µ¤«¤Î½ÐÃÙ¤ì¤À¡£ÂçÁêËÐ½©¾ì½ê£´ÆüÌÜ¡Ê£±£±Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¡¢Âç´ØË¾ºÎ¶¡Ê£²£µ¡áÎ©Ï²¡Ë¤¬ËëÆâæÆ±î¡Ê£³£²¡áÄÉ¼êÉ÷¡Ë¤Ë¶þ¤·¤Æ£³ÇÔÌÜ¡£²£¹ËÉÔºß¤ÇÂç´Ø¿Ø¤ÎÊ³µ¯¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢½øÈ×¤ÇÁá¤¯¤âÍ¥¾¡Áè¤¤¤«¤éÃ¦ÍîÀ£Á°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Âç´Ø¾º¿Ê¤«¤é´Ý£±Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿Ë¾ºÎ¶¤Ë¡¢²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¸µÂç´Ø¶×¾©µÆ¤Î½¨¥Î»³¿ÆÊý¡Ê£´£°¡áËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤¬ÄãÌÂ¤ÎÍ×°ø¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡Ë¾ºÎ¶¤¬¾Ã¶ËÅª¤ÊÁêËÐ¤Ç´°ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£Î©¤Á¹ç¤¤¤«¤éÁê¼ê¤Î½ÐÊý¤ò¤¦¤«¤¬¤¦¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢Â¤¬Á°¤Ë½Ð¤Ê¤¤¡£æÆ±î¤Î°ú¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤º¡¢Á°¤Î¤á¤ê¤Ëº¸¼ê¤òÅÚÉ¶¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇòÀ±¤ò¸¥¾å¤·¤¿¡£¼èÁÈ¸å¤Ï¼èºàÂÐ±þ¤»¤º¡¢¹ñµ»´Û¤«¤é°ú¤ÍÈ¤²¤¿¡£º£¾ì½ê¤Ï²£¹Ë¾È¥ÎÉÙ»Î¡Ê°ËÀª¥öÉÍ¡Ë¤¬ÉÔºß¡£Âç´Ø¿Ø¤Ë¤Ï°ìÁØ¤ÎÊ³µ¯¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢½øÈ×¤Ç£±¾¡£³ÇÔ¤ÈÂç¤¤¯½ÐÃÙ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÁêËÐÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½¨¥Î»³¿ÆÊý¤Ï¡ÖÎ©¤Á¹ç¤¤¤«¤éÁê¼ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¾®¼êÀè¤Ç¤µ¤Ð¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¼«Ê¬¤Î´Ö¹ç¤¤¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤Ê¤¬¤é¹¶¤á¹þ¤à¤Î¤¬¡¢Ë¾ºÎ¶¤ÎËÜÍè¤ÎÁêËÐ¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÀ±¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤±¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤º¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬¼é¤ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¹õÀ±Àè¹Ô¤Î¾õ¶·¤¬¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹õÀ±¤ò¾·¤¯°½Û´Ä¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ë¾ºÎ¶¤ÏºòÇ¯£··î¤ÎÌ¾¸Å²°¾ì½ê¤Ç½éÍ¥¾¡¤·¡¢Âç´Ø¾º¿Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï»òÇÕ¤òÊú¤¯¤³¤È¤Ê¤¯£±Ç¯¤¬·Ð²á¡£Ë¾ºÎ¶¤â¡¢ÄäÂÚ¤ÎÂÇ³«ºö¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¾ì½êÄ¾Á°¤ÎÂÎ½Å¤ÏÁ°²ó£µ·î¤Î·×Â¬¤«¤é£·¥¥íÁý¤Î£±£´£¹¥¥í¡£ÁýÎÌ¤ÎÌÜÅª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ë¾ºÎ¶¤ÏÁ°¤Ë½Ð¤ë°µÎÏ¶¯²½¤òµó¤²¤¿¡£¤¿¤À¡¢½¨¥Î»³¿ÆÊý¤Ï¤³¤Î£±Ç¯¤Îà¿¤ÓÇº¤ßá¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤ÆÊÌ¤ÎÍ×ÁÇ¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤È¡¢¾¡Íø¤ËÂÐ¤¹¤ëìÅÍß¤µ¤Ç¤ÏÃ¯¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤ÎÏ»Î¡£Í¥¾¡¤·¤ÆÂç´Ø¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿Åö»þ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬Çö¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¡£ÂÎ¤òÃÃ¤¨¤Æµ»¤òËá¤¯¤³¤È¤âÂçÀÚ¤À¤±¤É¡¢¿´¤ÇÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¾¡Éé¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Ë¾ºÎ¶¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¹Ó¡¹¤·¤µ¡¢¹ë²÷¤µ¤ÎÉôÊ¬¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤ÆàÉáÄÌ¤ÎÎÏ»Îá¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¾å¤ÏÌÜ»Ø¤»¤Ê¤¤¡£¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¡£
¡¡µÕÅ¾£Ö¤Î²ÄÇ½À¤Ï¶Ë¤á¤ÆÄã¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Þ¤À½øÈ×¡£Ë¾ºÎ¶¤Ë¤Ï´ÇÈÄÎÏ»Î¤È¤·¤Æ¾ì½ê¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ëÀÕÌ³¤¬¤¢¤ë¡£½¨¥Î»³¿ÆÊý¤â¡Ö¼«Ê¬¤ÎÁêËÐ¤ò°ì¤Ä¼è¤êÀÚ¤ì¤ì¤Ð¡¢ÁêËÐ´ª¤È¼«¿®¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡£¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤òÌÜ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥Ï¥Ã¥Ñ¤ò¤«¤±¤¿¡£¤³¤³¤«¤éÂç´Ø¤Î°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£