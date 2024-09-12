¡Ú£Ç£Ì£Å£Á£Ô¡ÛÃæÅè¾¡É§¤ÈÀÄÌÚ¿¿Ìé¡õ±óÆ£Å¯ºÈ¤Îà±åÇ°áÂÐ·è¤Ï¼Â¸½¤¹¤ë¤«¡¡ÎëÌÚ¼ÒÄ¹¤òÄ¾·â
¡¡£Ç£Ì£Å£Á£Ô¤Î¡Ö£Ì£É£Ä£Å£Ô¡¡£Õ£×£Æ¡×²¦ºÂ¤òÊÝ»ý¤¹¤ëÃæÅè¾¡É§¡Ê£³£¶¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢£Ä£Ä£Ô¤Î±óÆ£Å¯ºÈ¡Ê£³£³¡Ë¤ä£Ë£Ï¡½£ÄÌµº¹ÊÌµé²¦¼Ô¤ÎÀÄÌÚ¿¿Ìé¡Ê£´£±¡Ë¤¬ÂÐÀï´õË¾¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£º£ÅÙ¤³¤½ÃÄÂÎ¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¡¢±åÇ°±²´¬¤¯°ìÀï¤¬¼Â¸½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡££Ç£Ì£Å£Á£Ô¤ÎÎëÌÚÍµÇ·¼ÒÄ¹¤òÄ¾·â¤·¤¿¡£
¡¡»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ·×¤¬Æ°¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢£¸Æü¤Î£Ä£Ä£ÔÌ¾¸Å²°Âç²ñ¤Ç¤Î£Ë£Ï¡½£ÄÀï¤òÁ°¤Ë¤·¤¿ÀåÀï¤À¡£²¦¼Ô¤ÎÀÄÌÚ¤¬Ä©Àï¼Ô¤Î±óÆ£¤ËÂÐ¤·¡¢£²£°£²£²Ç¯£¶·î¤ËÃæÅè¤ËµÊ¤·¤¿Ä¥¤ê¼ê¤Ç¤Î£Ô£Ë£ÏÉé¤±¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ±óÆ£¤â¡¢ÃæÅè¤Ø¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤òÌÜ»Ø¤¹¤ÈÌÀ¸À¡£Åö¿ÍÉÔºß¤ÇÃæÅè¤È¤ÎÂÐÀï¤ò´õË¾¤¹¤ë£²¿Í¤¬·ãÆÍ¤¹¤ë¡¢´ñÌ¯¤Ê»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£°Æü¤Î¸ø³«Îý½¬¸å¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤¿ÃæÅè¤Ï¡Ö¤½¤ÎÏÃ¤Ï¡¢º£¤Ï¤¤¤¤¤ä¡×¤È´Ø¿´¤ò¼¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¶»Ãæ¤ò¡¢ÎëÌÚ¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖÃæÅèÁª¼ê¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÁÛÁü°Ê¾å¤Ëà£Ì£É£Ä£Å£Ô¡¡£Õ£×£Æ¤òÂç¤¤¯¤·¤¿¤¤á¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ë¹Í¤¨¤¬¤Ê¤¤¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂåÊÛ¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÀÄÌÚ¤µ¤ó¤¬à¥Ñ¥ó¥É¥é¤ÎÈ¢á¤ò³«¤±¤Æ¡¢²¿¤«¤¬Æ°¤½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤³¤«¤Ç¸òºø¤¹¤ë»þ¤¬Íè¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£»ä¤Ë¤ÏÃæÅèÁª¼ê¤ÎÃæ¤ÇàºÑ¤ó¤À¤³¤Èá¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡×¤ÈÂÐÀï¼Â¸½¤Î²ÄÇ½À¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÉÔÄê´ü»²Àï¤·¤Æ¤¤¿ÀÄÌÚ¤Ë¤Ï¡¢£Ë£Ï¡½£Ä²¦ºÂÀï¤ò·Ð¤Æ¡Öº£¤Þ¤Ç¡¢³ÊÆ®µ»¤ÏÄ¶°ìµéÉÊ¤À¤±¤É¥×¥í¥ì¥¹¤Ï¥Ø¥¿¥¯¥½¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¸«Ä¾¤µ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¹Í¤¨¤ò²þ¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤À¤«¤é¡¢£Õ£×£Æ¥ë¡¼¥ë¤è¤ê¤â¥×¥í¥ì¥¹¥ë¡¼¥ë¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È°ã¤¦Ï©Àþ¤Ç¤Î»²Àï¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤ËÎëÌÚ¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¡Ö£Ç£Ì£Å£Á£Ô¤òà¥ê¥¢¥ë¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼á¤µ¤ì¤¿¡×¤È°ÕÌ£ÉÔÌÀ¤Ê¤³¤È¤ò¤Ä¤Ö¤ä¤¯¡¢à°Ëâ²¾ÌÌá¤³¤È¥±¥ó¥É¡¼¡¦¥«¥·¥ó¤Ë¡ÖºÇ½é¤Ë¡Ø°ì½ï¤ËÎý½¬¤·¤Æ¡¢À¸³è½¬´·ÉÂ¤òÍ½ËÉ¤·¤è¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¤¢¤Á¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ë¡Ø¤¼¤Ò¡Ù¤Ã¤ÆÊÖ¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢¥¹¥ë¡¼¤µ¤ì¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê»ä¤³¤½à¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼á¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÉÔÌÓ¤Ê²óÅú¡£¤³¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡Ö¥«¥·¥óÁª¼ê¤Ï¤½¤í¤½¤í¡¢»ä¤Ë¤Ä¤¯¤Î¤«¡¢È¿£Ç£Ì£Å£Á£ÔÀª¤Ë¤Ä¤¯¤Î¤«¡¢°ì¿Í¤Ç¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤«¡¢·è¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¦¤Á¤ÇÃç´Ö¤òÃµ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¡£ËÍ¤È¤·¤Æ¤ÏÁá¤¯°ì½ï¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡