セントウルS2着ママコチャ（牝5＝池江）は川田との再コンビでスプリンターズS（29日、中山）。

札幌記念3着ステラヴェローチェ（牡6＝須貝）はオールカマー（22日、中山）。

昨年高松宮記念8着後、休養していたヴェントヴォーチェ（牡7＝牧浦）はスプリンターズSで復帰予定。

京成杯AH15着コラソンビート（牝3＝加藤士）は1着賞金525万豪ドル（約5億円）の豪州ゴールデンイーグル（11月2日、ローズヒルガーデンズ）に出走の方針。

さきたま杯3着シャマル（牡6＝松下）は東京盃（10月3日、大井）。

平安S7着ハギノアレグリアス（牡7＝四位）はシリウスS（28日、中京）。

サマーチャンピオン8着テイエムトッキュウ（牡6＝木原）はカペラS（12月8日、中山）。

葵S12着カルチャーデイ（牝3＝四位）は信越S（10月14日、新潟）。

パラダイスS3着フリームファクシ（牡4＝須貝）、中京記念5着ニホンピロキーフ（牡4＝大橋）はポートアイランドS（29日、中京）。

名鉄杯3着サンデーファンデー（牡4＝音無）は武豊との再コンビでシリウスS（28日、中京）。

CBC賞3着グランテスト（牝4＝今野）、同4着メイショウソラフネ（牡5＝石橋）、北九州記念17着ペアポルックス（牡3＝梅田）はオパールS（10月5日、京都）。

新潟記念4着ゴールドプリンセス（牝4＝寺島）は新潟牝馬S（10月20日）。

同9着ジューンアヲニヨシ（牡4＝松下）は京都大賞典（10月6日）。

松風月S3着パラシュラーマ（牡4＝浜田）は藤森S（10月6日、京都）。

瀬戸S1着サンマルパトロール（牡4＝大橋）はM・デムーロとの再コンビで白山大賞典（23日、金沢）。

上越S1着ジュンウィンダム（牝4＝浜田）はながつきS（21日、中山）。

プロキオンS13着デシエルト（牡5＝安田）、BSN賞6着ドゥラレジリエント（牡4＝牧田）はグリーンチャンネルC（10月6日、東京）。

【2歳次走】

クローバー賞1着ニタモノドウシ（牡＝高木）は朝日杯FS（12月15日、京都）に直行。

札幌新馬勝ちナチュラルライズ（牡＝伊藤圭）はプラタナス賞（10月14日、東京）、アルテヴェローチェ（牡＝須貝）は佐々木でサウジアラビアRC（10月5日、東京）。

新潟新馬勝ちセナマリン（牝＝安田）、札幌新馬勝ちクリノメイ（牝＝須貝）はサフラン賞（29日、中山）。

新潟新馬勝ちダンツエラン（牝＝本田）、中京新馬勝ちショウナンラフィネ（牝＝高野）はりんどう賞（10月5日、京都）。

京都新馬勝ちハッピーマン（牡＝寺島）はヤマボウシ賞（28日、中京）。

中京未勝利勝ちラッキーベイ（牡＝今野）は岩田望で野路菊S（21日、中京）へ。