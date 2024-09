マクドナルドのエビを使ったプリプリ食感でやみつきなおいしさの「プリプリエビプリオ」が期間限定で復活!

塩胡椒とガーリックを使った、やみつきになる味わいのメニュー。

夕方5時からの夜マック限定で、マックフライポテトとチキンマックナゲットとの食べ比べが楽しめる「食べくらべポテナゲ大・特大」も登場します☆

マクドナルド「プリプリエビプリオ」

提供期間:2024年9月18日(水)〜10月下旬(予定)

販売店舗:全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)

「プリプリエビプリオ」は、2023年に、2006年以来17年ぶりにエビを使用したプリプリなサイドメニューとして初登場し、大人気となったサイドメニュー。

プリプリのエビを塩胡椒とガーリックでやみつきの味わいに仕立て、ザクザクとした衣がエビ本来の味と香りを引き立てている手が止まらなくなるおいしさが、ひとくちサイズ5ピース入りで今年も期間限定で登場します。

マックフライポテトとチキンマックナゲットに次ぐ第三勢力のサイドメニュー。

夕方5時からの夜マック限定で今だけのおトクな食べくらべセットとして、人気商品「ポテナゲ」に、「プリプリエビプリオ」が入った「食べくらべポテナゲ大」と「食べくらべポテナゲ特大」もラインナップ。

こだわりの3種のサイドメニューの味わいを一度に楽しめる、おトクで魅力的なセットになっています。

プリプリエビプリオ(5ピース)

価格:260円〜

プリプリのエビを塩胡椒とガーリックでやみつきの味わいに仕立てたサイドメニュー。

ザクザクとした衣がエビ本来の味と香りを引き立てます。

手が止まらなくなるおいしさのひとくちサイズが5ピース入り。

独り占めはもちろん、みんなでシェアしても楽しめます。

食べくらべポテナゲ大/特大

価格:食べくらべポテナゲ大 620円〜/食べくらべポテナゲ特大 970円〜

いつものポテナゲ大にプリプリエビプリオが入った期間限定のポテナゲが登場!

「食べくらべポテナゲ大」は、マックフライポテト(L)×1個、チキンマックナゲット5ピースにプリプリエビプリオ5ピースが入ったセットで、単品での合計価格と比べて280円以上おトク。

「食べくらべポテナゲ特大」はマックフライポテト(L)×2個、チキンマックナゲット10ピースにプリプリエビプリオ5ピースが入ったセットが単品での合計価格と比べて570円以上おトクになっています。

新TVCM プリプリエビプリオ「エビプリ王、出陣。」篇

2024年9月17日(火)から放映する新TVCMでは、俳優の岡田准一さんが“プリプリ=エビプリ王”となって登場します。

ポテト・ナゲットの2強時代に挑み、「いいプリつくろう、エビプリオ」という一句を詠んだり、『♪プリプリエビプリオ』のリズムに合わせて“エビダンス”も披露するなどユニークな内容に。

商品と同じくやみつきになってしまうようなエビプリ王の姿に注目です!

塩胡椒とガーリックがクセになる!

マクドナルド「プリプリエビプリオ」の紹介でした。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 塩胡椒とガーリックがクセになる!マクドナルド「プリプリエビプリオ」 appeared first on Dtimes.