【UTコレクション|米津玄師】9月13日 発売予定価格:各1,990円

日本を代表するシンガーソングライターである米津玄師さん。最近ではアニメ「チェンソーマン」やアクションRPG「ファイナルファンタジーXVI」、スタジオジブリ最新作「君たちはどう生きるか」など様々な作品のテーマソングを手掛け、それらを収録した最新アルバム「LOST CORNER」を発売したばかりだ。

そんな米津玄師さんとユニクロ「UT」が二度目のコラボを実施する。そこで本稿では9月13日に発売される「米津玄師×UT」の先行フォトレポートをお届け。ゲームやアニメ、特撮映画など作品の垣根を超えた全6枚のコレクションを一枚ずつ紹介していく。

米津玄師さんとUTは2020年以来、二度目のコラボ!

米津玄師さんといえば「アイネクライネ」や「LOSER」、「Lemon」など数々の楽曲を手掛けてきた日本を代表するシンガーソングライター。ユニクロ「UT」とは2020年8月に最初のコラボを行なっており、その時は米津玄師さんによるオリジナルキャラクターやアーティストビジュアルを用いたものなど全6点がラインナップされていた。

二度目となる今回は、2020年以降にリリースしてきた最新曲がモチーフのアイテムを展開。「KICK BACK」や「月を見ていた」、「地球儀」などゲーム、アニメ、特撮映画まで様々な作品を彩ってきた楽曲を振り返りながら、一枚ずつ紹介していこう。

「フォトナ」でのライブが印象的! アルバム「STRAY SHEEP」をモチーフにしたUT

まずは2020年に発売されたアルバム「STRAY SHEEP」のジャケットをモチーフにしたUTだ。イラストレーターとしても活躍する米津さんによる緻密なイラストを前面に大きくプリントしており、ファンであれば一目見るだけで「米津玄師のUTだ!」とわかるデザインになっている。

米津さんは「STRAY SHEEP」発売時にバトルロイヤルゲーム「フォートナイト」でスペシャルイベントを開催し、ゲーム内でライブを開催したほか、このジャケットがモチーフのバナーアイコンを配布。当時リアルタイムでイベント見ていたという読者の方もいることだろう。

2020年発売のアルバム「STRAY SHEEP」のジャケットイラストを使用したUT

米津さんによる緻密なイラストを大きくプリント

CDと並べて飾るのもオススメ

背面は無地で爽やかな青色となっている

実際に着用した様子(XLサイズ、筆者の身長は約185cm)

米津さんがプレイステーションの世界に! 「POP SONG」をモチーフにしたUT

【Kenshi Yonezu 2020 Event / STRAY SHEEP in FORTNITE】

次は2022年にリリースされた楽曲「POP SONG」をモチーフにしたUT。「POP SONG」はプレイステーションのCM「遊びのない世界なんて」に使用された曲で、同CMには米津さん本人も出演していた。

前面は、米津さんが描いたポップな雰囲気のジャケットイラストがあしらわれており、タイトルの「POP SONG」と書かれた部分は刺繍になっている。背面には「プレイステーション」ロゴがさりげなくプリントされ、アクセントが効いたデザインになっている。

「POP SONG」のジャケットイラストをモチーフにしたUT

「POP SONG」の部分は刺繍になっている

背面はシンプルだが、上部にプレイステーションロゴをさりげなく配置

プレイステーションのCMで掲げられた「DualSense」と共に

実際に着用した様子

真っすぐどこかを見つめるウルトラマン。「シン・ウルトラマン」主題歌「M八七」のUT

【米津玄師 - POP SONG】

続いては2022年5月公開の映画「シン・ウルトラマン」の主題歌「M八七」をモチーフにしたUT。こちらはシングルとして発売された際に、米津さんが書き下ろしたイラストを使用しており、真っ直ぐどこかを見つめるウルトラマンの横顔がプリントされている。

背面は無地だが、左側面に「M八七」と書かれた飾りが2カ所あり、特に左わき腹の赤色のバッジがアクセントになっている。米津ファンのみならず、「ウルトラマン」ファンも着用できるデザインだ。

「シン・ウルトラマン」の主題歌「M八七」をモチーフにしたUT

真っ直ぐとどこかを見つめるウルトラマン

左わき腹部分には「M八七」と書かれた赤色のバッジ

左袖口にも「M八七」とプリントされている

シングル「M八七」と共にパシャリ

背面は無地で着こなしやすい

実際に着用した様子

パンチのあるデザイン! 「チェンソーマン」OPテーマ「KICK BACK」のUT

【米津玄師 - M八七】

2022年に放送されたアニメ「チェンソーマン」のオープニングテーマ「KICK BACK」。“努力 未来 A BEAUTIFUL STAR”で始まる歌詞、米津さんがトラックに轢かれる衝撃のPVなど、様々な面で話題となり、近年の米津さんを代表する楽曲となった。

シングルの為に米津さんが描き下ろしたチェンソーマンの姿を大きくプリントし、白地のUTに赤色をバックにしたチェンソーマンというパンチの効いたデザインだ。袖口にはチェンソーの紋様がプリントされ、背面には「KICK BACK」のロゴがあしらわれている。

「チェンソーマン」OPテーマ「KICK BACK」をモチーフにしたUT

前面にはシングル「KICK BACK」のために米津さんが描いたチェンソーマンの姿

左の袖口にはチェンソーの刃

右の袖口も同様だ

背面は「KICK BACK」のロゴをプリント

実際に着用した様子

トルガルを大きくプリント! 「FFXVI」テーマソング「月を見ていた」のUT

【米津玄師 - KICK BACK】

スクウェア・エニックスのRPG「ファイナルファンタジー」シリーズ最新作として、2023年に発売された「ファイナルファンタジーXVI」。同作のエンドロールで流れたのが、米津さんによるテーマソング「月を見ていた」だ。

黒地のUTの前面には「FINAL FANTASY XVI」のロゴをさりげなく配置。一方の背面は「月を見ていた」の配信シングルで使用された、米津さんによるトルガルのイラストを大きくプリントしている。前面はシンプルだが、背面はインパクトのあるデザインに仕上がっているUTだ。

「FFXVI」のテーマソング「月を見ていた」のUT

前面は「FINAL FANTASY XVI」のロゴをさりげなくプリント

「月を見ていた」は「FFXVI」のエンドロールにて流れた

背面には米津さんによるトルガルのイラストを使用

インパクトのあるデザインとなっている

実際に着用した様子

宮崎駿氏によるレイアウト原画を使用。「君たちはどう生きるか」主題歌「地球儀」のUT

【米津玄師 - 月を見ていた】

最後は2023年に公開された映画「君たちはどう生きるか」の主題歌となった「地球儀」のUTだ。かねてよりジブリ作品に大きな影響を受けたと語っている米津さんが、スタジオジブリ・宮崎駿監督10年ぶりの作品の主題歌を手掛けたことは大きな話題となった。

ここまで紹介してきたUTは全て米津さんによるイラストだったが、こちらのUTは宮崎駿監督によるレイアウト原画を使用しており、前面には机に向かう主人公・牧 眞人の後ろ姿をプリント。背面には劇中に登場するアオサギのシルエットが刺繍されている。

「君たちはどう生きるか」の主題歌「地球儀」のUT

前面は宮崎駿監督によるレイアウト原画を使用

「地球儀」は米津さんの作品で唯一、自身のイラストを使用していないジャケットとなっている

背面はシンプルなデザイン

首元にあるアオサギのシルエットがアクセントに

実際に着用した様子

作品の垣根を超えたラインナップに! 「米津玄師 UT」は9月13日発売

【米津玄師 - 地球儀】

ここまで「米津玄師 UT」のフォトレポートをお届けしてきた。ゲームや音楽、アニメ、実写映画など作品の垣根を越えて、様々なジャンルにテーマソングを書き下ろしてきた米津さんならではのコレクションに仕上がっていた。また、米津さんのファンのみならず、各作品のファンの方が着こなせるデザインとなっている。

サイズはXSから4XLまで全8サイズを展開。全国のユニクロやオンラインショップにて9月13日より販売されるため、気になる方はお近くの店舗やオンラインショップを要チェックだ。

(C)2020 KENSHI YONEZU / REISSUE RECORDS

(C)2024 Sony Interactive Entertainment Inc.

(C)2022 KENSHI YONEZU / REISSUE RECORDS

(C) 2022 SHIN ULTRAMAN FILM PARTNERS

(C)TSUBURAYA PRODUCTIONS

(C)Tatsuki Fujimoto/SHUEISHA, MAPPA

(C) SQUARE ENIX

(C)2023 KENSHI YONEZU / REISSUE RECORDS

(C)2023 Studio Ghibli