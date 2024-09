【「MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics」ダウンロード版】9月12日 発売価格:5,990円CEROレーティング:B(12才以上対象)プレイ人数:1~2人

カプコンは、プレイステーション 4/Nintendo Switch/PC(Steam)用対戦格闘「MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics」のダウンロード版を本日9月12日に発売する。価格は5,990円。

本作は、MARVELとCAPCOMの選りすぐりのタッグ作を収録した作品。「エックス・メン チルドレン オブ ジ アトム」から「マーヴル バーサス カプコン ツー ニューエイジ オブ ヒーローズ」までの6タイトルに加え、国内では初移植となる「パニッシャー」を含めた7タイトルが収録されている。

MARVELとCAPCOMそれぞれのアイコニックなキャラクター達による超ド級のアクションが、オンライン対戦やトレーニングモードなど、強化された機能によって時代を超え、当時よりもより深く・幅広く楽しめる。なお、11月22日にはパッケージ版も発売される。価格は6,589円。

【『MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics』アナウンストレーラー】

【収録タイトル】

・X-MEN CHILDREN OF THE ATOM

・MARVEL SUPER HEROES

・X-MEN VS. STREET FIGHTER

・MARVEL SUPER HEROES vs. STREET FIGHTER

・MARVEL vs. CAPCOM CLASH OF SUPER HEROES

・MARVEL vs. CAPCOM 2 New Age of Heroes

・THE PUNISHER

ゲーム概要

全タイトルでオンライン対戦や協力プレイが可能! 用途に応じた複数のマッチも搭載

対戦や協力プレイはもちろん、気軽に対戦できる「カジュアルマッチ」、勝敗で手に入るポイントでランキングが変動する「ランクマッチ」、ロビーを作ってみんなで対戦や観戦が楽しめる「カスタムマッチ」の全3種類が搭載されている。用途に応じて充実したオンライン機能が楽しめる。

その他にも遊びを充実させる便利な機能が満載

好きなキャラクターの必殺技やコンボを思う存分試せるトレーニングモードや遊びやすさを追求できるボタンのカスタマイズ設定など、初めてのプレーヤーも安心して楽しめる。

アーケード版のインストラクションカードや、当時の懐かしさを感じる画面設定に変更することが可能となっている。

ミュージアムモードでは、開発当時の企画書や初公開のイラストが見られるギャラリー、200曲を超えるBGMを聴くことができるサウンドプレイヤーが実装されている。

(C) 2024 MARVEL (C)CAPCOM