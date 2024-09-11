携帯電話サービス「NUROモバイル」の料金プラン「NEOプラン」および「NEOプランW」の初期費用無料が9月末で終了！10月からは合計3740円に
|NUROモバイルにおける料金プラン「NEOプラン」および「NEOプランW」にて初期費用無料が終了に！
ソニーネットワークコミュニケーションズは2日、同社が移動通信体事業者（MNO）から回線を借り入れて仮想移動体通信事業者（MVNO）として提供している携帯電話サービス「NUROモバイル」（ https://mobile.nuro.jp ）において料金プラン「NEOプラン」および「NEOプランW」について2024年10月1日（火）以降の申し込み分より初期費用を有料化するとお知らせしています。
NEOプランおよびNEOプランWはNEOプラン専用の帯域とソニーのAI技術を応用した帯域利用の効率化によって快適で安定した通信環境によって月間データ容量20GBおよび40GBを利用できる高品質な通信と、対象のSNSサービスのデータ通信を消費しない「NEOデータフリー」が特長の携帯電話サービスです。
月額基本料金はNEOプランが2,699円（初月無料）、NEOプランWが3,980円（初月無料）で、主なサービス内容は以下の通り。そんなNEOプランおよびNEOプランWにおいてこれまで初期費用が0円となっていましたが、これが10月から有料化されます。なお、NUROモバイルについては登録事務手数料が無料になるエントリーコードが大手Webストア「Amazon.co.jp」などで販売されています。
|プラン
|NEOプラン
|NEOプランW
|月間データ通信容量
|20GB
|40GB
|月額基本料金
|2,699円
利用開始月は0円
|3,980円
利用開始月は0円
|解約金・MNP転出手数料
|0円
|提供回線
|NTTドコモ、au、ソフトバンク
|提供SIM種別
|音声通話付きSIM
（音声通話＋データ通信＋SMS対応）
|国内通話料金
|11円／30秒
（専用アプリ不要で半額）
|データ容量超過後速度
|最大1Mbps
|3日間通信制限
|なし
|データ繰越
|○
|○
|パケットギフト
|○
|○
|5Gオプション
|○
|○
|NEOデータフリー
|○
|○
|Gigaプラス
|○（＋15GB）
|○（＋15GB）
|あげ放題
|○
|○
アプリ名：NUROモバイル
価格：無料
カテゴリー：ライフスタイル
開発者：Sony Network Communications Inc.
バージョン：1.0.22
Android 要件：6.0 以上
Google Play Store：https://play.google.com/store/apps/details?hl=ja&id=jp.nuro.mobile
アプリ名：NUROモバイル
価格：無料
カテゴリー：ライフスタイル
開発者：Sony Network Communications Inc.
バージョン：1.0.22
互換性：iOS 12.0以降が必要です。
iTunes Store：https://itunes.apple.com/jp/app/id1666199296?mt=8
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NUROモバイル
2024-08-27
記事執筆：memn0ck
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