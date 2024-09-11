NUROモバイルにおける料金プラン「NEOプラン」および「NEOプランW」にて初期費用無料が終了に！

ソニーネットワークコミュニケーションズは2日、同社が移動通信体事業者（MNO）から回線を借り入れて仮想移動体通信事業者（MVNO）として提供している携帯電話サービス「NUROモバイル」（ https://mobile.nuro.jp ）において料金プラン「NEOプラン」および「NEOプランW」について2024年10月1日（火）以降の申し込み分より初期費用を有料化するとお知らせしています。

これまでNEOプランおよびNEOプランWについては初期費用が無料となっていますが、10月1日以降は物理的なSIMカードで申し込んだ場合には登録事務手数料3,300円とSIMカード準備料440円の合計3,740円、eSIMで申し込んだ場合には登録事務手数料3,300円とSIMカード準備料440円の合計3,740円がかかるようになるということです（金額はすべて税込）。


NEOプランおよびNEOプランWはNEOプラン専用の帯域とソニーのAI技術を応用した帯域利用の効率化によって快適で安定した通信環境によって月間データ容量20GBおよび40GBを利用できる高品質な通信と、対象のSNSサービスのデータ通信を消費しない「NEOデータフリー」が特長の携帯電話サービスです。

月額基本料金はNEOプランが2,699円（初月無料）、NEOプランWが3,980円（初月無料）で、主なサービス内容は以下の通り。そんなNEOプランおよびNEOプランWにおいてこれまで初期費用が0円となっていましたが、これが10月から有料化されます。なお、NUROモバイルについては登録事務手数料が無料になるエントリーコードが大手Webストア「Amazon.co.jp」などで販売されています。

プランNEOプランNEOプランW
月間データ通信容量20GB40GB
月額基本料金2,699円
利用開始月は0円		3,980円
利用開始月は0円
解約金・MNP転出手数料0円
提供回線NTTドコモ、au、ソフトバンク
提供SIM種別音声通話付きSIM
（音声通話＋データ通信＋SMS対応）
国内通話料金11円／30秒
（専用アプリ不要で半額）
データ容量超過後速度最大1Mbps
3日間通信制限なし
データ繰越
パケットギフト
5Gオプション
NEOデータフリー
Gigaプラス○（＋15GB）○（＋15GB）
あげ放題


アプリ名：NUROモバイル
価格：無料
カテゴリー：ライフスタイル
開発者：Sony Network Communications Inc.
バージョン：1.0.22
Android 要件：6.0 以上
Google Play Store：https://play.google.com/store/apps/details?hl=ja&id=jp.nuro.mobile


アプリ名：NUROモバイル
価格：無料
カテゴリー：ライフスタイル
開発者：Sony Network Communications Inc.
バージョン：1.0.22
互換性：iOS 12.0以降が必要です。
iTunes Store：https://itunes.apple.com/jp/app/id1666199296?mt=8




NUROモバイル【事務手数料3,300円(税込)が無料】エントリーコード ドコモ/au/ソフトバンク回線から選べる格安SIM【DL版】|オンラインコード版
NUROモバイル
2024-08-27





記事執筆：memn0ck


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