『X Games Chiba 2024』の最終日となる9月22日(日)に、パリオリンピックでも一躍注目を集めた「ブレイキン」のショーケース&エキシビジョンバトルの開催が決定した。

アクションスポーツの国際競技会『X Games Chiba 2024』は、9月20日(金)~22日(日)に幕張メッセ国際展示場(千葉県)で開催

「ブレイキン」のショーケース&エキシビジョンバトルに登場するのは、パリで4位に入り、開会式、閉会式で日本選手団の旗手を務めたShigekixが率いるブレイキンチーム「Ⅻ AFTER OURS」(トゥエルブ アフターアワーズ)。

Ⅻ AFTER OURS

当日はパワームーブを得意とするTSUKKI、スタイルとクールさを兼ね備えたRA1ON、“ブレイクダンスの聖地”川崎で育ったY-HI、力強さと華やかな回転技が特徴のAYANE、そして姉AYANEの影響でブレイキンを始め、パリオリンピックで注目を浴びたShigekixという、5名の実力派B Boy & B Girlが登場する。

「ブレイキン」は、スケートボードやBMXと同様にストリートカルチャーの一部として発展してきた。DJの音楽に合わせて、回転技「パワームーブ」、頭で回る「ヘッドスピン」、複雑な「ステップ」といった技を繰り広げていくダンス競技だ。オリンピックにも採用され、現在ではスポーツとしての地位も確立している。

DJの音楽に合わせて回転技「パワームーブ」、頭で回る「ヘッドスピン」といった技を競う

■『X Games Chiba 2024』 Breaking Showcase & Exhibition Battles

日時:9月22日(日)14:45-15:10

出演:Shigekix, TSUKKI, RA1ON, Y-HI, AYANE from Ⅻ AFTER OURS

MC:KENTARAW