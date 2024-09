コーレルは9月11日、MacでWindowsやLinuxが動かせる仮想化ソフトウエアの最新版「Parallels Desktop 20 for Mac」を発表した。Macの最新OS「macOS Sequoia」に対応したほか、この秋に登場するWindows 11の最新バージョン「Windows 11 24H2」にも対応した。AIを活用したアプリケーション開発の効率化を図る「Parallels AI パッケージ」も新たに追加した。

MacでWindowsやLinuxが動かせる仮想化ソフトウエア「Parallels Desktop for Mac」がバージョン20に進化した「WindowsをMacで実行」というキャッチコピーを前面に押し出す仮想化ソフトウエア。基本的な性能はバージョン19と変わらず、Mac側とWindows側のそれぞれ最新OSに対応した。Parallels AI パッケージの追加が新要素となるが、こちらは開発者向けとなる。macOS上でWindowsが動かせる。アップルシリコン搭載モデルならばパフォーマンスも不満はないWindows用ゲームもすべてではないがMacで動かせるmacOSとWindowsは同時に動いているのでスワイプ操作で簡単に切り替えられるほか、macOSの画面にWindowsアプリをウインドウ状態で表示するCoherenceにも対応する。Mac側の対応CPUは、Appleシリコン(M1/M2/M3チップ)、Intel Core i5、Core i7、Core i9 または Xeon プロセッサー。OSは1種類だけでなく複数のOSが導入でき、しかも同時に利用できるParallels Desktop 20のおもなラインナップと価格は以下の通りで、すでに販売を開始している。○オンラインストアParallels Desktop 20 for Mac Standard新規および更新サブスクリプション:10,400円/年新規永続ライセンス:12,700円旧バージョンの永続ライセンスから永続ライセンスへのアップグレード:7,200円Parallels Desktop for Mac Pro Edition新規および更新サブスクリプション:11,700円/年任意のエディションからのアップグレード:7,200円/年(初回分のみ)○店頭販売Parallels Desktop 20 for Mac 通常版:14,000円(新規永続ライセンス)Parallels Desktop for Mac Pro Edition:12,900円/年(新規および更新サブスクリプション)