¡Úºå¿À¡ÛÀËÇÔ¤Î²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤¬¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ë¶ì¸À¤âµ¤¾æ¡Öº£Æü¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉé¤±¤¿¤À¤±¤ä¤ó¤«¡×
¡¡ÀÜÀï¤òÍî¤È¤·¤ÆÏ¢¾¡¤Ê¤é¤º¡Ä¡£ºå¿À¡¦²¬ÅÄ¾´ÉÛ´ÆÆÄ¡Ê£¶£¶¡Ë¤Ï£±£±Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤¬£³¡½£´¤ÎÀËÇÔ¤Ë½ª¤ï¤ê¡Ö¾¡¤Á¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¢¤«¤ó¤Í¤ó¤«¤é¡£Ç´¤Ã¤Æ¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¤È¤«¤Ê¤¤¤ó¤ä¤«¤é¡£¾¡¤ÁÉé¤±¤ä¤¤¤¦¤Æ¤ó¤ë¤ä¤ó¤½¤ó¤Ê¤â¤ó¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡£¶²ó¤Ë¿¹²¼¤Î¥½¥í¤ÈºäËÜ¤Î¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¥¹¥¯¥¤¥º¤Ç°ìÅÙ¤ÏÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤â°ú¤´ó¤»¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢Æ±ÅÀ¤Î¤Þ¤Þ·Þ¤¨¤¿£·²ó¤Î¹¶·â¤Ç¤Ï£³ÈÖ¼ê¡¦¥¦¥¤¥Ã¥¯¤ËÂÐ¤·ÀèÆ¬¤ÎÂåÂÇ¡¦Á°Àî¤¬»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¡£ÂåÁö¤ËÀÚ¤ê»¥¤Î¿¢ÅÄ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¼¡ÂÇ¼Ô¤Ï£¸·î¤Î·î´Ö£Í£Ö£Ð¤Î¶áËÜ¤È¤¢¤Ã¤Æ´üÂÔ¤Ï¤Õ¤¯¤é¤ó¤À¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢£³µåÌÜ¤ÎÄ¾µå¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤Þ¤µ¤«¤ÎÍ·¥´¥íÊ»»¦¡£Áö¼Ô¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤º¥â¥ä¥â¥ä¤¬Êç¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È£¸²ó¤Ë£²ÈÖ¼ê¤Î¥²¥é¤¬ÀèÆ¬¤Î·¬¸¶¤Ëº¸ÍãÀÊ¤ØÄËº¨¤Î£´¹æ¥½¥í¤òÈïÃÆ¡£à¼¡¤Î£±ÅÀá¤òÁê¼ê¤Ë¸¥¾å¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö½éµå¤ä¤í¡£´ÊÃ±¤Ë¿¿¤Ã¤¹¤°¤ò¡£¿¿¤Ã¤¹¤°¶¯¤¤¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ä¤«¤é¤Ê¡£¥Ü¡¼¥ë¤«¤éÊü¤Ã¤¿¤é¤¨¤¨¤ó¤ä¤ó¤«¡£´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤ä¤ó¤«¡×¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÎÇÛµå¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â£±ÅÀ¤òÄÉ¤¦£¹²ó¤Ï¿¹¸¶¤ËÂÐ¤·¤Æ°ì»àÆóÎÝ¤È°ìÂÇÆ±ÅÀ¤Î¾ìÌÌ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢ÂåÂÇ¡¦ÅÏÊÕ¤¬½éµå¤òÂÇ¤Ã¤Æ°ì¼ÙÈô¡£ºÇ¸å¤ÎÂÇ¼Ô¡¦¶áËÜ¤Ïº¸Èô¤ËÂÇ¤Á¼è¤é¤ì¤Æ¥²¡¼¥à¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Äµð¿Í¤È¤Ï£³¡¦£µ¥²¡¼¥àº¹¤Ë³«¤¡¢¤½¤ÎÇØÃæ¤¬±ó¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¸×¤Î»Ø´ø´±¤Ï²¼¤ò¸þ¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¤Î¼èºà¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¼ÁÌä¤ò¤¿¤á¤é¤¦Ã´Åöµ¼Ô¤¿¤Á¤Î¶õµ¤¤ò»¡¤·¤Æ¡Öº£Æü¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉé¤±¤¿¤À¤±¤ä¤ó¤«¡£²¿¤ò¥·¥å¥ó¤È¤Ê¤Ã¤È¤ó¤Í¤ó¡×¤È¤Ò¤È¸À¡£²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤À¤±¤Ï´ñÀ×¤ÎµÕÅ¾Ï¢ÇÆ¤òÇ¾Æâ¤Ç¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£