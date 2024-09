『すみっコぐらし』の新しいテーマは「すみっコドローイング」。このテーマでデザインされた新アイテムは2024年10月上旬頃から全国の販売店やネットショップにて発売される。新テーマとアイテムを紹介する。『すみっコぐらし』は2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリーが幅広い層の人気を集めている。電車に乗ればすみっこの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっこの席を確保したい…。日本人の多くが持っているそんな思いを「すみっコ」たちが体現している。新テーマ「すみっコドローイング」は、すみっコたちのまいにちをスケッチしました。ごろごろしてみたり、むにむにしてみたり。じゆうきままに過ごしている。そんななんでもないすみっコたちのいちにち…というもの。

優しいタッチで描かれ、淡い淡い色使いでペイントされた、すみっコたちの日常のスケッチが、アイテムにデザインされている。アイテムは、メモやペンポーチなど、学校や仕事で使えるものや、トートバッグやマグカップなど、日常生活で役立つものまで揃っている。またチャームやマスコットといったコレクションアイテムも。なんとなく優しい気持ちになれそうな新テーマのすみっコたち、秋からの日常に取り入れてみては。(C)2024 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.