¥Ö¥í¡¼¤âµÛ°ú¤â¤Ç¤¤ë¡ª¥É¥é¥¤¥ä¡¼¥µ¥¤¥º¤Î¥³¡¼¥É¥ì¥¹ÁÝ½üµ¡¡ÖOUNAI¶¡×
¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
¼Ö¤ÎÁÝ½ü¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¹ü¤ÎÀÞ¤ì¤ëºî¶È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¼¼Æâ¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁÝ½üµ¡¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÁÝ½ü¤·¤¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Æþ¤êÁÈ¤ó¤ÀÉôÊ¬¤ÎÂ¿¤¤¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¸½ºß¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¼Â»ÜÃæ¤Î¡ÖOUNAI¶¡×¤Ê¤éÁÝ½ü¤·¤ä¤¹¤¤¤«¤â¡£
¥Ï¥ó¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Î¥³¡¼¥É¥ì¥¹ÁÝ½üµ¡¤Ê¤Î¤Ë¡¢19,500Pa¤Î¶¯ÎÏ¤ÊµÛ°úÎÏ¤ò¸Ø¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤¨¡¢´¥¼¾Î¾ÍÑ¤Ç¥Ö¥í¡¼µ¡Ç½¤â¥¢¥ê¤È¤ÏÍ¥½¨¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¤«¡Ä¡ª
¥µ¥ó¥×¥ë¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤Î¤Ç¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÉÙ¤Ê¥¢¥¿¥Ã¥Á¥á¥ó¥È¤¬ÍøÍÑ¥·¡¼¥ó¤ÎÂ¿¤µ¤òÊª¸ì¤ë
¤³¤Á¤é¤¬¡¢¡ÖOUNAI¶¡×¤Î¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡£
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤«¤é¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¤Þ¤º¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¥¢¥¿¥Ã¥Á¥á¥ó¥È¤ÎÂ¿¤µ¤Ç¤·¤¿¡£µÛ°úÍÑ¤È¥¨¥¢Ê®¼ÍÍÑ¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì3¼ï¤º¤Ä¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍøÍÑ¥·¡¼¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤³¤ì¤é¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤Þ¤¹¡£
½¼ÅÅ¥Ý¡¼¥È¤ÏÆëÀ÷¤ß¤Î¤¢¤ëUSB-typeC¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£4000mAh¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÆâÂ¢¤Ç¡¢3~4»þ´Ö¤«¤±¤Æ¥Õ¥ë½¼ÅÅ¤¹¤ì¤Ð60Ê¬Ï¢Â³»ÈÍÑ¤¬²ÄÇ½¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê¥¹¥¿¥ß¥Ê¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¼ÖÆâ¤â¥¹¥à¡¼¥º¤ËÁÝ½ü¤Ç¤¤¿
¤Ç¤Ï¤µ¤Ã¤½¤¯¡¢¼ÖÆâ¤ÎÁÝ½ü¤Ç19,500Pa¤Î¼ÂÎÏ¤ò³Î¤«¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÅ¸»¥Ü¥¿¥ó1¤Ä¤Ç¡¢ON/OFF¤ÈµÛ°ú¤Î¶¯¤µ2ÃÊ³¬¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ºÙ¤«¤Ê¥Û¥³¥ê¤Ê¤É¤Ï1ÃÊ³¬ÌÜ¤Ç¤¸¤å¤¦¤Ö¤óµÛ¤¤¼è¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç¤¤á¤Îº½Î³¤Ï¤è¤ê¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥â¡¼¥É¤òÍøÍÑ¤·¤¿Êý¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤ËÁÝ½ü¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
²ÈÍÑ¤ÎÁÝ½üµ¡¤Ç¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿ºÙ¤¤ÉôÊ¬¤âºÙÄ¹¥Î¥º¥ë¤È¥Ö¥é¥·¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¥¹¥¤¥¹¥¤ÁÝ½ü¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£¾®·¿¤Ç·Ú¤¤¤Î¤Ç¡¢¶ù¡¹¤Þ¤ÇÇ°Æþ¤ê¤ËÁÝ½ü¤·¤Æ¤â¤¼¤ó¤¼¤óÈè¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
5Ê¬¤Û¤É±¿Å¾¤·¤Æ¤«¤é¥´¥ß¥¿¥ó¥¯¤ò³«¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤ËºÙ¤«¤Ê¥Û¥³¥ê¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£ÁÝ½ü¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Þ¤Ç¥¥ì¥¤¤Ë¤Ç¤¤ÆÂçËþÂ¤Ç¤¹¡£
¼Ö°Ê³°¤Ç¤âÂç³èÌö¤À¤Ã¤¿
µÛ°ú¸ý¤ÈÈ¿ÂÐÂ¦¤Ë¥Î¥º¥ë¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ì¤Ð¥Ö¥í¥ï¡¼¤È¤·¤Æ¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¡¢¥¡¼¥Ü¡¼¥É·ä´ÖÁÝ½ü¤ËÂç³èÌö¤Ç¤·¤¿¡£Æ±¤¸Í×ÎÎ¤ÇÁë¥µ¥Ã¥·¤ÎÁÝ½ü¤Ë¤â»È¤¨¤Þ¤¹¤·¡¢BBQ¤Î²Ð¤ª¤³¤·¤Ê¤É¤Ë¤â¤¢¤ë¤ÈÊØÍø¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
´¥¼¾Î¾ÍÑ¤Ê¤Î¤Ç¥½¥Õ¥¡¡¼¤Ë¤³¤Ü¤·¤¿±ÕÂÎ¤ÎµÛ¤¤¼è¤ê¤â²ÄÇ½¡£¤ä¤é¤«¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤â¡¢¤³¤Î»Ò¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢Âç»´»ö¤ÏÌÈ¤ì¤é¤ì¤ë¤«¤â¡£
Ê£¿ôÂæ»ý¤Á¤·¤¿¤¤¡Ä¡ª
ÈÆÍÑÀ¤¬¹â¤¹¤®¤Æ¼ÖÍÑ¤È²ÈÍÑ¤ËÊ¬¤±¤Æ»ý¤Á¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¡Ä¡£Ê£¿ôÂæ»ý¤Á¤â¡¢°Æ³°¸½¼ÂÅª¤Ê²Á³Ê¤Ê¤Î¤âÌ¥ÎÏ¡£¤·¤«¤â¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤ÎÊý¤¬¤ªÆÀ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Ú¡¼¥¸¤Ç¾ÜºÙ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡ä¡ä¼Ö¤ò¤¤¤Ä¤â¤¤ì¤¤¤Ë¡ª2WAY¥¨¥¢Ê®¼Í¤È¶¯ÎÏµÛ°úÎÏ¥³¡¼¥É¥ì¥¹¥ß¥ËÁÝ½ü
Photo: ¤Ë¤·¤ä¤Þ¤¢¤ä¤«
Source: CoSTORY