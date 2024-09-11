¡Ú¹Åç¡Û£¹²ó£¹¼ºÅÀ¤Ç°Ì´¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¡¡¿·°æ´ÆÆÄ¡Ö¥¹¥Ñ¥Ã¤ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æµå¾ì¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡ÄËº¨¤ÎÇÔÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££±£±Æü¡¢¹Åç¤Ïµð¿Í¤È¤Î¼ó°Ì¹¶ËÉÂè£²¥é¥¦¥ó¥É¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤ò£²¡½£¹¤ÇÍî¤È¤·£³Ï¢ÇÔ¡£¼ó°Ì¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤Ï¡Ö£³¡×¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡°Ì´¤Î£¹²óÎ¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££¶²óÌµ¼ºÅÀ¤ÎÀèÈ¯¡¦¥¢¥É¥¥¥ï¤Î¹¥Åê¤ä¡¢ÃæÈ×¤Ë£´ÈÖÈ´Å§¤ÎÆ²ÎÓ¤ÎÅ¬»þÂÇ¤äµ¾Èô¤Ê¤É¤Ç¾¯¤Ê¤¤¹¥µ¡¤ò¥â¥Î¤Ë¡¢£²ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç£¹²ó¤Þ¤Ç¤³¤®¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢ºÇ½ª²ó¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¼é¸î¿À¡¦·ªÎÓÎÉÍù¤¬ÂçÍðÄ´¡£ÀèÆ¬¤ÎÂåÂÇ¡¦Ãæ»³¤«¤é£²¼ÔÏ¢Â³»Íµå¤ÈÀ©µå¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ç¡¢Áö¼Ô¤ò¤¿¤á¤ë¤È¡¢ºäËÜ¤Ë¤Ïº¸Á°¤Ë±¿¤Ð¤ì¡¢Ìµ»àËþÎÝ¡£°ìÎÝ¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¡Ê£´£·¡Ë¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¤ÈÂ¤ò±¿¤Ó¡¢Ä¾¡¹¤Ë¡Ö»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÏÓ¤ò¿¶¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤é¡×¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¤¬¡¢Î®¤ì¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·Þ¤¨¤¿µÈÀî¾°¤Ë»àµå¤òÍ¿¤¨£±ÅÀº¹¤È¤µ¤ì¤ë¤È¡¢£´ÈÖ¡¦²¬ËÜ¤ËÆ±ÅÀÅ¬»þÂÇ¡¢Â³¤¯¥â¥ó¥Æ¥¹¤Ë¤ÏºÆ¤Ó²¡¤·½Ð¤·»Íµå¡£´°Á´¤Êà¼«ÌÇá¤ÇµÕÅ¾¤òµö¤¹¤È¡¢¿·°æ´ÆÆÄ¤Ï·ªÎÓ¤ò¤¢¤¤é¤á¡¢£´ÈÖ¼ê¡¦¿¹±º¤ò¥³¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ÏÀª¤¤¤Å¤¤¤¿£ÇÂÇÀþ¤ÎÁ°¤ËÀ®¤¹½Ñ¤Ê¤¯¡¢¿¹±º¤éµß±ç¿Ø¤¬ÄËÂÇ¤ò¿©¤é¤¤¡¢¤³¤Î²óÂÇ¼Ô£±£³¿Í¤ÎÌÔ¹¶¤ò¿©¤é¤¤£¹¼ºÅÀ¡£°ì»à¤âÃ¥¤¨¤º¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿·ªÎÓ¤Ï¡ÖÂç»ö¤Ê»î¹ç¤Ç¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡¿·°æ´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¡Ö¤½¤ì¤À¤±ºÇ¸å¤Î£³¥¢¥¦¥È¡Ê¤ò¼è¤ë¡Ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»×¤¦¡£»Ä¤ê»î¹ç¤â¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥¹¥Ñ¥Ã¤ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¡¢¤Þ¤¿ÌÀÆü¡¢µå¾ì¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤Èµ¤¾æ¤Ë¤Õ¤ë¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ½ª²ó¤Þ¤Ç¤Ë¾¡¤Æ¤ë»î¹ç±¿¤Ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÄË¤¤ÇÔÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£