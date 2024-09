「リビングデザインセンターOZONE」では、2024年10月6日(日)、建築家の永山祐子氏とプロダクトデザイナーの倉本仁氏によるトークイベントを開催。

「リビングデザインセンターOZONE」 トークイベント

●開催日時:2024年10月6日(日)14:00〜15:30

●講師 :永山祐子(永山祐子建築設計代表 / 建築家)

倉本仁(JIN KURAMOTO STUDIO代表 / プロダクトデザイナー)

●会場 :リビングデザインセンターOZONE3階 パークタワーホール

●参加費 :無料

「リビングデザインセンターOZONE」では、2024年10月6日(日)、建築家の永山祐子氏とプロダクトデザイナーの倉本仁氏によるトークイベントを開催します。

【イベント概要】

社会から日常の暮らしまで、サステナブルな素材を採り入れる意識は刻々と高まっています。

建築やデザインの世界ももちろん例に漏れず、設計やデザインを介して社会問題への意識が問われ、ソーシャルグッドなデザインモデルが強く求められています。

再生可能素材など、多様化する建材・素材は現在どのように進化しているのか、また、私たちはそれをどう活用していくべきなのでしょうか。

本トークイベントでは、建築家の永山祐子氏とプロダクトデザイナーの倉本仁氏が生活をとりまく自然環境の未来と、建築やデザインが果たしていくべき役割について話されます。

永山祐子(永山祐子建築設計代表)

倉本仁(JIN KURAMOTO STUDIO代表)

詳細・お申込みは以下URLを参照

https://www.ozone.co.jp/news/pro-seminar/1703/

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 建築家 永山祐子、プロダクトデザイナー 倉本仁登壇!「リビングデザインセンターOZONE」 トークイベント appeared first on Dtimes.