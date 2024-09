食事をはじめとした日常生活を徹底的にサポート！ひだまりヴィレッジ2

ジョイセカンドは、障害者グループホーム2棟目となる「ひだまりヴィレッジ2」を9月1日(日)、さいたま市桜区上大久保にオープンしました。

ひだまりヴィレッジ2

施設名 : 安心と信頼の障害者グループホームひだまりヴィレッジ2

開始日 : 9月1日(日)

所在地 : 〒338-0824 埼玉県さいたま市桜区上大久保1006-8

アクセス : 南与野駅 下車 バス停「埼玉大学」から徒歩5分

「停本村」から徒歩2分

営業時間 : 終日

定休日 : なし

空き部屋数: 4部屋

■ひだまりヴィレッジ4つの特徴

(1) 日常生活支援

アパートのワンルームのお部屋でプライベート空間を満喫しながら、食事をはじめとした日常生活を徹底的にサポート。

(2) 健康管理

定期的な健康チェックを行っています。

また医療機関と連携しており、必要であれば訪問診療を利用することもできます。

(3) 社会参加支援

地域活動への参加支援や趣味活動の支援を行なっています。

(4) 相談・サポート

利用者本人はもちろんのこと、家族の方の悩みや相談に応じた支援を行います。

