¡Úºå¿À¡Û¥²¥é¤¬ÄËº¨¤ÎÈïÃÆ¡¡¸òÂåÄ¾¸å¤Î½éµå¤òÁÀ¤ï¤ìDeNA¤ËÇÔ¤ì¤ë
¡þ¥×¥íÌîµå ¥»¡¦¥ê¡¼¥° DeNA4¡¼3ºå¿À(11Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì)
ºå¿À¤ÏDeNA¤È¤ÎÀÜÀï¤ÎËö¡¢ÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ºå¿À¤ÎÀèÈ¯¡¦Â¼¾åðó¼ùÅê¼ê¤Ï½é²ó¡¢2ÈÖ¡¦ËÒ½¨¸çÁª¼ê¤Ë´Å¤¯Æþ¤Ã¤¿¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÂª¤¨¤é¤ìÀèÀ©¤òµö¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸åÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤Þ¤¹¤¬3²ó¡¢1¥¢¥¦¥È2ÎÝ3ÎÝ¤ÇËÒÁª¼ê¤Ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÂÇ¤¿¤ì¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤¹¤È¡¢¤µ¤é¤Ëº´Ìî·ÃÂÀÁª¼ê¤ÎÆâÌî¥´¥í¤Î´Ö¤ËÆÀÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì1-3¤È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤âºå¿À¤Ï6²ó¡¢ÀèÆ¬¤Î¿¹²¼æÆÂÀÁª¼ê¤¬¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Øº£µ¨15¹æ¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç1ÅÀº¹¤È¤¹¤ë¤È¡¢1ÎÝ3ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÇºäËÜÀ¿»ÖÏºÁª¼ê¤¬¥¹¥¯¥¤¥º¤ò·è¤áÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·8²ó¡¢¤³¤Î²ó¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¥²¥éÅê¼ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢·¬¸¶¾»ÖÁª¼ê¤Ë½éµå¤ò¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ë¤µ¤ì¡¢ºÆ¤Ó¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤êºå¿À¤ÏDeNA¤ËÏ¢¾¡¤È¤Ï¤Ê¤é¤ºDeNA¤È¤Î3Ï¢Àï¤Ï1¾¡1ÇÔ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£