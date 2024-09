ミッフィーと仲間たちが可愛すぎるスマホケースが登場! 自分で好きなピンを選んでデコることができる、可愛くて楽しいアイテムをご紹介します♪小さなうさぎの女の子・ミッフィーは、オランダの絵本作家・グラフィックデザイナーのディック・ブルーナが描いた絵本の主人公。正直で純真で勇気があり、いつも新しいことに興味津々なミッフィーと、家族やともだちが繰り広げるあたたかい物語は、1955年に絵本が誕生して以来今日まで世界中の人々に愛され続けている。

そんなミッフィーと、台湾発・アジア最大級のグローバル通販サイト「Pinkoi(ピンコイ)」がコラボレーションした「Pinkoi Pin スマホケース」が本日、9月11日(水)より展開されている。「Pinkoi Pin スマホケース」は、専用のスマホケースに好みのモチーフのピンをつけて、自分だけのオリジナルスマホケースを作ることができるのが大注目ポイント!iPhone14と15シリーズ対応のスマホケースは、ブラック、ホワイト、グレー、イエロー、レッドの全5色、ピンはミッフィーはもちろんボリスやメラニー、絵本に出てくるライオンやカメなど大、中、小の3サイズ、全20種類以上が用意されていて、どれにしようか迷っちゃいそうだ♪この秋は、大好きなミッフィーたちを散りばめたお気に入りのスマホケースを持ってお出掛けしちゃおう!Illustrations Dick Bruna (C) copyright Mercis bv,1953−2024 www.miffy.comLicensed by Valueimage Plus Ltd.