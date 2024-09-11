ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:00

メキシコ鉱工業生産指数（7月）

予想 -0.1% 前回 0.4%（前月比)

予想 0.7% 前回 -0.7%（前年比)



21:30

米消費者物価指数（CPI）（8月）

予想 0.2% 前回 0.2%（前月比)

予想 2.6% 前回 2.9%（前年比)

予想 0.2% 前回 0.2%（食品・エネルギー除くコア・前月比)

予想 3.2% 前回 3.2%（食品・エネルギー除くコア・前年比)



23:30

米週間石油在庫統計



12日

2:00

米10年債入札（390億ドル）





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