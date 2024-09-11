21:00
メキシコ鉱工業生産指数（7月）
予想　-0.1%　前回　0.4%（前月比)
予想　0.7%　前回　-0.7%（前年比)

21:30
米消費者物価指数（CPI）（8月）
予想　0.2%　前回　0.2%（前月比)
予想　2.6%　前回　2.9%（前年比)　
予想　0.2%　前回　0.2%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想　3.2%　前回　3.2%（食品・エネルギー除くコア・前年比)

23:30　
米週間石油在庫統計

12日
2:00　
米10年債入札（390億ドル）


※予定は変更されることがあります。