ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
メキシコ鉱工業生産指数（7月）
予想 -0.1% 前回 0.4%（前月比)
予想 0.7% 前回 -0.7%（前年比)
21:30
米消費者物価指数（CPI）（8月）
予想 0.2% 前回 0.2%（前月比)
予想 2.6% 前回 2.9%（前年比)
予想 0.2% 前回 0.2%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想 3.2% 前回 3.2%（食品・エネルギー除くコア・前年比)
23:30
米週間石油在庫統計
12日
2:00
米10年債入札（390億ドル）
※予定は変更されることがあります。
メキシコ鉱工業生産指数（7月）
予想 -0.1% 前回 0.4%（前月比)
予想 0.7% 前回 -0.7%（前年比)
21:30
米消費者物価指数（CPI）（8月）
予想 0.2% 前回 0.2%（前月比)
予想 2.6% 前回 2.9%（前年比)
予想 0.2% 前回 0.2%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想 3.2% 前回 3.2%（食品・エネルギー除くコア・前年比)
23:30
米週間石油在庫統計
12日
2:00
米10年債入札（390億ドル）
※予定は変更されることがあります。