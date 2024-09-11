七海ひろき、過去ライブ音源7タイトルを隔週で配信。第1弾は＜One-man LIVE773“GALAXY”＞
七海ひろきがアーティストデビュー5周年を記念して、過去ライブ音源を9月11日からデジタルリリースする。
第1弾として配信されるのは、デビューミニアルバム『GALAXY』を引っ提げて開催された＜One-man LIVE773“GALAXY”＞のライブ音源。
アーティストとしての第1歩を踏み出した記念のライブを皮切りに、最新コンサート＜HIROKI NANAMI 5th Anniversary Orchestra Concert“Dearest”＞まで、オンラインライブも含めた全7タイトルを隔週で配信する予定だ。
更にファンにはおなじみの、七海ひろきの企画でYouTubeに公開された動画「スタイリッシュ体操第一・第二」が音源として初めてリリースされることも話題となっている。
ライブ音源「One-man LIVE773“GALAXY”」
各配信サイト ▶ https://773.lnk.to/One-manLIVE773GALAXY
配信楽曲
1.START!!
2.Ambition
3.WHITE BREATH
4.片思いの君へ
5.I LOVE YOU
6.GALAXY 朗読劇
7.夢で逢えたら
8.LA・LA・LA LOVE SONG
9.GALAXY
10.POP STAR
11.バンザイ〜好きでよかった〜
12.ありがとう
13.Ambition -ENCORE-
14.愛し君へ
配信スケジュール
2020年1月15日Blu-rayリリース
9月25日(水)「One-man LIVE773“KINGDOM”ONLINE-SUMMER-」
2020年12月23日Blu-rayリリース
10月16日(水)「One-man LIVE773“KINGDOM”ONLINE-AUTUMN-」
2021年3月10日Blu-rayリリース
10月30日(水)「One-man LIVE773”FIVESTAR”」
2021年11月24日Blu-rayリリース
11月13日(水)「HIROKI NANAMI ZEPP LIVE TOUR“COLORS”」＊一部未配信曲あり
2023年7月12日Blu-rayリリース
11月27日(水)「HIROKI NANAMI One-man LIVE773“DAYLIGHT”」
2024年2月14日Blu-rayリリース
12月25日(水)「HIROKI NANAMI 5th Anniversary Orchestra Concert “Dearest”」
2024年12月25日Blu-rayリリース
Blu-ray「HIROKI NANAMI 5th Anniversary Orchestra Concert“Dearest”」
価格：￥8,250(税抜価格：￥7,500)
収録内容：夜公演全17曲(アンコール含む)／「バラ色の人生」(昼公演歌唱曲)
特典映像：「HIROKI NANAMI 5th Anniversary Orchestra Concert“Dearest”」オンリー七海ひろきアングルver.
詳細はこちら ▶ https://nanamihiroki-artist.com/news/2024/0821_02.html
・リリースイベント
日程：2024年12月22日(日)都内某所
詳細はこちら ▶ https://nanamihiroki-artist.com/news/2024/0821_03.html
関連リンク