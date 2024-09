大阪ミナミのサーキットフェス『FM802 MINAMI WHEEL』第第三弾出演アーティスト発表、THE BAWDIES、崎山蒼志、礼賛など

10月12日(土)~10月14日(月・祝)の3日間、大阪・ミナミエリア一帯の20会場以上のライブハウスに400組以上のアーティストが集結する『FM802 35th Anniversary “Be FUNKY!!” MINAMI WHEEL 2024』の第三弾出演アーティストと日割りが発表された。

今回新しく発表された出演者は下記の通り。

10月12日(土)

藍色シティ、ISAFAT、Ayllton、青い、あの街の水色、AFTER SQUALL、AYANE、アルコサイト、arne、あるゆえ、安藤祐輝、irienchy、Wisteria、wowdow、ウマシカて、Umisaya、UMEILO、ウルトラ寿司ふぁいやー、AIRCRAFT、エイハブ、おとなりアイニー、ORCALAND、Ole、CULTURES!!!、北原ゆか、climbgrow、ケプラ、komsume、娯楽、The Slumbers、The Muddies、THE AGUL、シベリアンハスキー、Junkie Machine、ジンバジ、水平線、スクールガールズエンド、すなお、Sleeping Girls、センチミリメンタル、センチメンタルリリー、そこに鳴る、somei、地球から2ミリ浮いてる人たち、Chimothy→、チョーキューメイ、つきみ、TAKE NO BREAK、灯橙あか、Togoz、TOSH、ナツノコエ、ネオンに恋して、NOIMAGE、pug、ヒグラシ、Fish and Lips、富金原佑菜、ペンギンラッシュ、BONE DAWN、POP ART TOWN、Mercy Woodpecker、My Peace、McGrady、マックジャック、ma℃ister、窓際ぼっち倶楽部、豆原百音、まんぷくっ、Mr.EggPlant、皆川溺、みみみ食堂、mill meals、Maverick Mom、やまもとはると、yummy'g、夕方と猫、吉川亮毅、余生、Laughing Hick、リスキーシフト、RIP DISHONOR、リュックと添い寝ごはん、redmarker、ロアの音返し、渡會将士、ワンダフル放送局

なんばHatch:崎山蒼志、なきごと、Maki、moon drop

10月13日(日)

Akane Streaking Crowd、アザミ、アスノポラリス、amanojac、イクラノドン、泉大智、インタールード、WOLVEs GROOVY、ACE COLLECTION、エルスウェア紀行、オトむしゃ、お風呂と街灯、オルトセントリズム、柏木ひなた、Gum Girl、Gum-9、亀田ゆか、栢本ての、kalmia、Kanna、Gill Snatch、くだらない1日、けーたと黒川。、KeNN、COPES、ココラシカ、THYPALM、The Curtains、SATSUKI、THE BAWDIES、Geloomy、栞寧、しゃららんベイビーズ、shallm、13.3g、XinU、ズカイ、奏人心、チセツナガラ、ちゃんゆ胃、超☆社会的サンダル、月追う彼方、ディクト、でかくてまるい。、DeNeel、Doona、totemぽぉる、ドミノンストップ、Transit My Youth、ニィキュッパ、NEK!、PAIL OUT、パキルカ、ハナフサマユ、ハニカム、ハヤシライフ、peeto、HINONABE、秘めごと、Viewtrade、BILLY BOO、広瀬大地、フィラメント、FATE BOX、フクスイボンニカエス、Black petrol、THE FRANK VOX、暴動クラブ、pod'z、Bocchi、三国未来、Saki Misaka(三阪咲)、〝美根〟、mekakushe、め組、memetoour、桃色ドロシー、友希、uiuni、ヨイズ、YOWLL、ヨルノアト、夜の最前線、離婚伝説、琳子、レイラ、RED in BLUE、wagamama

10月14日(月・祝)

相谷レイナ、雨と理科室、アンユースレス、Year After Year、WeekendAll、veno、UtaKata、um-hum、EAERAN、EYRIE、XY、endroar、ALL I WANT、All I Clacks、オールドシナモン、Offo tokyo、OTOHA、踊る!ディスコ室町、かたこと、果歩、かんたろう、きばやし、CRYSOON、CRAZY BLUES、KOHAKU、駒形友梨、最強マンボウ修羅ぼうや、SAIHATE、Sakurashimeji、Sazanami、ザ パープリン、Sawa Angstrom、さんかくとバツ、SiMA、SUGARLUNG、SUIREN、SUKEROQUE、ステエションズ、Daisycall、DAYBAG、tenoto、Dr. Smokin' Frog、tonerico、703号室、ネオンと無重力、ノラ from 今夜、あの街から、のんぴー、バイリンジボーイ、鳩とスパイス、ヒグレノソラニ、HITOMIN、ビバラッシュ、ビレッジマンズストア、Brown Basket、a frankenlouie、星熊南巫、茉寿、ミケル、宮川愛李、Miyuu、メタボリックシンジゲート、ゆらる、優利香、Urushite、Yobahi、礼賛、ライティライト、LEEVELLES、輪廻、LUCY IN THE ROOM、Ruby Seaside、LAYRUS LOOP、浪漫派マシュマロ、Wang One、ん・フェニ

FM802では月曜~木曜の27:00~29:00に、特別番組『Eggs presents MINAMI WHEEL Channel」も放送中。今年の出演アーティストの楽曲や魅力に迫るとともに、ミナホをより楽しむための情報を2時間にわたってDJたちが語る。

チケットはイープラスにて販売中。