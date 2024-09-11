ÂçÃ«æÆÊ¿vsº£±Ê¾ºÂÀ ¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿à¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Î½Ö´Öá¤ò¡Ö¤³¤ì¤¬ÆüËÜ¿Í¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤ÈÎ¾·³¥Õ¥¡¥ó¤¬ÂçÀä»¿¡¡
¡¡¢¡¥«¥Ö¥¹ 6¡¼3 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö11Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂçÃ«æÆÊ¿¤È¥«¥Ö¥¹º£±Ê¾ºÂÀ¤¬º£µ¨2ÅÙÌÜ¤ÎÂÐ·è¡£¥Ð¥Ã¥¿¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡õ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤Îà½êºîá¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤ÈÏÃÂê¤Ë¡£
¡¡MLB¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÏÂçÃ«¤Èº£±Ê¤ÎÂÐ·è¤ò¾Ò²ð¡£¥Ð¥Ã¥¿¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÂçÃ«¤Ïº¸¼ê¤ò¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ËÅº¤¨¡¢º£±Ê¤Ë¥Ë¥³¥ê¤È°ìÎé¡£º£±Ê¤â±¦¼ê¤ò¥¥ã¥Ã¥×¤ËÅº¤¨¾Ð´é¤Î²ñ¼á¤Ç¤³¤ì¤Ë±þ¤¨¤¿¡£
¡¡º£±Ê¤ÏÂçÃ«¤ËÂè3ÂÇÀÊ¤Çà¤¢¤ï¤äá¤ÎÂçÈôµå¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë¤â¡¢Âè1ÂÇÀÊ¤ÏÍ·Èô¡¢Âè2ÂÇÀÊ¤ÏÊ»»¦¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢7²ó3¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Ç13¾¡ÌÜ¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¡¢º£±Ê¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê°§»¢¤Ë¡ÖÆó¿Í¤Î¿Â»Î¡×¡Ö¤³¤ì¤¬ÆüËÜ¿Í¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤!!¡×¡ÖÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤Î¤¬Âç¹¥¤¡×¡Ö¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤Ê¤É¹¥´¶¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£