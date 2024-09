ジャックダニエルのミュージックイベントJack & Musicが、9月15日(日)に渋谷で開催される。DrakeやTravis Scottを手がけるビートメーカーのマーダー・ビーツをはじめ、JP THE WAVY、Elle Teresa、MIYACHIなど、豪華ラインナップが2会場をジャックする。「テネシーウイスキー」としてバーボンとは別格とされる、アメリカを代表するプレミアムウイスキーのジャックダニエル。アメリカ最古の登録蒸溜所が造り出すテネシーウイスキーの製法は、155年以上経った今でも変わらず、世界170国以上で愛されている。多くのミュージシャンたちからも愛されたジャックダニエルが、渋谷で音楽イベントを主催するという。

ブランドの創設以来、音楽と共に歩んできたジャックダニエルは、音楽の力とブランドの価値観を体現する特別イベントとして、『Jack & Music』を発足。ジャックダニエルのフィロソフィーに通じる、他人に流されないこだわりや生き方を、この音楽イベントを通して伝えていく。舞台となるのは、エネルギーに満ちたカルチャーの発信地・渋谷。世界的ビートメーカーのマーダー・ビーツ(Murda Beatz)をヘッドライナーに、Spotify O-EASTとduo MUSICEXCHANGEの二会場を”ジャック”する。ヘッドライナーを飾るカナダ出身のマーダー・ビーツは、ドレイク、ミーゴス、トラヴィス・スコット、カーディ・B、アリアナ・グランデといったトップアーティストたちの楽曲を手掛けてきた世界で注目されるプロデューサーの一人。Spotify O-EASTでは、マーダーを筆頭に、JP THE WAVY、Elle Teresa、MIYACHIらの豪華メンバーが登場。一方duo MUSIC EXCHANGEでは、OKAMOTO REIJI(OKAMOTO'S)&Licaxxx、BiBiYUA & TOMi、Shinichi Osawa & Jun Inagawaほか、人気DJたちのB2Bセットと、SISのライブパフォーマンスを披露する。2会場を行き来し、HIP HOP、TECHNO、HOUSEの豪華なラインナップを一晩で楽しめるという、豪華な都市型ミュージックイベントだ。ジャックダニエルを片手に、様々なサウンドの味わいを愉しんでみてみよう。Jack & Music2024年9月15日(日) at Spotify O-EAST / duo MUSIC EXCHANGELINE UP:Spotify O-EAST : Murda Beatz / Elle Teresa / JP THE WAVY / kZm / MARZY / MIYACHI / MARK WEST/ ralphduo MUSIC EXCHANGE : BiBiYUA & TOMi / OKAMOTO REIJI(OKAMOTO'S) & Licaxxx / Rave Racers/ ryota & SAMO(FULLHOUSE) / SIS / SHINICHI OSAWA & JUN INAGAWA23:00 Open 5:00 Close〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2丁目14-8 O-EASTビル前売り:\2,500(税込)/ 当日:\3,000(税込)ぴあ https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2432739ZAIKO https://jackandmusic.zaiko.io/ローチケ https://l-tike.com/jackandmusic/