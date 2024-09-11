ÅÐÏ¿¤ò¤¹¤ë¤Ê¤éº£¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¡£Apple Music¤ò¡Ö3¤«·îÌµÎÁ¡×¤Ç³Ú¤·¤àÊýË¡¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹
¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
1²¯¶Ê°Ê¾å¤¬Ä°¤ÊüÂê¤Ë¤Ê¤ë¥µ¥Ö¥¹¥¯²»³Ú¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦Apple Music¡£¸À¤ï¤º¤ÈÃÎ¤ì¤¿Â¸ºß¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À»î¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤ËÏ¯Êó¤Ç¤¹¡ª
¤Ê¤ó¤Èº£¤Ê¤é¡¢Apple Music¤ò½é¤á¤ÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢3¤«·î´ÖÌµÎÁ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë2¤Ä¤ÎÆÃÅµ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¿·µ¬ÅÐÏ¿¤ÎÊý¸þ¤±¤ÎÆÃÅµ¡£
¢¿·µ¬ÅÐÏ¿¡Ü¿·¤·¤¤iPhone¡¢iPad¡¢Mac¡¢AirPods¤â¤·¤¯¤Ï¤½¤ÎÂ¾¤ÎÂÐ¾Ý¤ÎAppleÀ½¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò¹ØÆþ¤·¤¿Êý¸þ¤±¤ÎÆÃÅµ¡£
8·îËö»þÅÀ¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¸Ä¿Í¥×¥é¥ó¤ËÅÐÏ¿¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï·î³Û1,080±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤êÂÀ¤ÃÊ¢¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÁáÂ®¡¢¾ÜºÙ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Apple Music¤ò½é¤á¤ÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¿Í¤Ê¤é3¤«·îÌµÎÁ
ºÇ½é¤Ï¡¢¿·µ¬ÅÐÏ¿¤ÎÊý¸þ¤±¤ÎÆÃÅµ¤Ç¤¹¡£
ÆÃÅµ¤ÎÍøÍÑÊýË¡¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â´ÊÃ±¡£iPhone¤äiPad¡¢¤Þ¤¿¤ÏMac¤òºÇ¿·¤Î¾õÂÖ¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¡¢Apple Music¥¢¥×¥ê¤ò³«¤¤Þ¤¹¡£Â³¤¤¤ÆApple ID¤Ç¥µ¥¤¥ó¥¤¥ó¤·¡¢²èÌÌ¾å¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤Ã¤Æ¿Ê¤à¤À¤±¤Ç¡¢3¤«·îÌµÎÁ¤ÎÆÃÅµ¤òÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢§ÆÃÅµÍøÍÑ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
Áàºî¤Ï¤³¤ì¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤É¼ê´Ö¤Ê¤¯¤¹¤°¤Ë»Ï¤á¤é¤ì¤½¤¦¡ª ¤â¤·¡¢¥¢¥×¥ê¤ò³«¤¤¤Æ¤â¤¹¤°¤ËÆÃÅµ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö¥Û¡¼¥à¡×¥¿¥Ö¤òÁªÂò¤·¤Æ¡¢ÆÃÅµ¤òÉ½¼¨¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢ÆÃÅµ¤Ï¿·µ¬ÅÐÏ¿¤ÎÊý¤Î¤ß¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ê¾ò·ï¤Ï²¼µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¸½ºß¡¢Apple Music¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¡¦²áµî¤Ë¤âApple Music¤Þ¤¿¤ÏApple One¤ËÅÐÏ¿¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤
¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥×¥é¥ó¤ÇApple Music¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤
¤³¤Á¤é¤ÎÆÃÅµ¤Ï2024Ç¯8·î7Æü¤«¤é2024Ç¯9·î23Æü¤Þ¤ÇÍ¸ú¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
ÂÐ¾Ý¤ÎAppleÀ½¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¹ØÆþ¤Ç¤â3¤«·îÌµÎÁ¤Ë
Â³¤¤¤Æ¡¢¿·µ¬ÅÐÏ¿¤«¤Ä¿·¤·¤¤AppleÀ½¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò¹ØÆþ¤·¤¿Êý¸þ¤±¤ÎÆÃÅµ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢¿·¤·¤¤iPhone¡¢iPad¡¢Mac¡¢¤Þ¤¿¤ÏApple TV¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ò´°Î»¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤â¤·AirPods¤äHomePod¡¢Beats¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤ò¤ª»ý¤Á¤Ê¤é¡¢ºÇ¿·¤ÎiOS¤äiPadOS¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤¿iPhone¤äiPad¤Ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÀÜÂ³¤Þ¤¿¤Ï¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤¹¤ì¤ÐOK¡£Apple Watch¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ºÇ¿·¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÎiOS¤òÅëºÜ¤·¤¿iPhone¤Ë¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÆÃÅµ¤òÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀßÄê¤ä¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤¬´°Î»¤·¤¿¤é¡¢Apple Music¥¢¥×¥ê¤ò³«¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÆÃÅµ¤¬¤¹¤°¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¡Ö¥Û¡¼¥à¡×¥¿¥Ö¤Ë¿Ê¤ó¤ÇÆÃÅµ¤òÃµ¤»¤ÐÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£¡Öº£¤¹¤°¼õ¤±¼è¤ë¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¹¤°¤ËÆÃÅµ¤òÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¢§ÆÃÅµÍøÍÑ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
¤Ê¤ª¡¢¾å¤Ë·ÇºÜ¤·¤¿²èÁü¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤¬ÆÃÅµ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆÃÅµ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ù¡¼¥È¤·¤Æ¤«¤é90Æü°ÊÆâ¤Ë¿½¤·¹þ¤ß¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤ò¡£
Apple Music¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÊØÍøµ¡Ç½¤ò¾¯¤·¤À¤±¤´¾Ò²ð
ËÁÆ¬¤Ç¤â¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢1²¯¶Ê°Ê¾å¤Î³Ú¶Ê¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ëApple Music¡£¥¸¥ã¥ó¥ë¤ä¿·µì¤òÌä¤ï¤º¡¢Éý¹¤¤²»³Ú¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ã¯¤â¤¬¹¥¤ß¤Î³Ú¶Ê¤È½ä¤ê¹ç¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¹¥¤ß¤ä¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°ÍúÎò¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ä¡¢¥é¥¸¥ª¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼«Æ°¤ÇºîÀ®¤µ¤ì¤ë¤Î¤âÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¿·¤·¤¤¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¶Ê¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ëÆÈÀêÇÛ¿®¤ä¥é¥¤¥Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤âËÉÙ¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²»¼Á¤Ë¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇÂç24¥Ó¥Ã¥È/192kHz¤Þ¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¥í¥¹¥ì¥¹¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤äDolby Atmos¤Ë¤è¤ë¶õ´Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡£¤è¤êÎ×¾ì´¶¤Î¤¢¤ë²»³ÚÂÎ¸³¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£²»¼Á¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤ëÊý¤Ë¤â¡¢¤¤Ã¤ÈËþÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ï¤º¡Ä¡ª
³Ú¶Ê¤Î²Î»ì¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÉ½¼¨¤¹¤ëµ¡Ç½¤òÍøÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢²Î»ì¤ò¸«¤Ê¤¬¤é²Î¤Ã¤¿¤ê¡¢²Î»ì¤Î°ÕÌ£¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Í§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë¡¢¥«¥é¥ª¥±µ¤Ê¬¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤âÊØÍø¤«¤â¡©
¤´¾Ò²ð¤·¤¿µ¡Ç½¤Ï¤´¤¯¤´¤¯°ìÉô¡£»È¤¤¤³¤Ê¤¹¤Û¤É¤Ë¡¢¿·¤·¤¤²»³Ú¤È¤Î½Ð¹ç¤¤¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
²ÐÍË¤Ë¤ÏApple¤Î¿·¾¦ÉÊÈ¯É½¤â¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤·¡¢ºÇ¿·¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ä¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤ÇApple Music¤ò»î¤¹¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥Ù¥¹¥È¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¸À¤¨¤½¤¦¡£
3¤«·îÌµÎÁ¤ÎÆÃÅµ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢Apple Music¤ò»×¤¤¤Ã¤¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¢§ÆÃÅµÍøÍÑ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é