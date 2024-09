机上も顔映りも明るく、照明メーカーが開発した！ホタルクス「AXIS LIGHT」

ホタルクスは、リモートワークやオンライン学習、WEB配信など、多様なシーンに対応するLEDモニターライト「AXIS LIGHT」を2024年9月12日から販売します。

ホタルクス「AXIS LIGHT」

品名 :LEDモニターライト「AXIS LIGHT」

型式(型番) :HSDL101CK-UD5

メーカー希望小売価格 :オープン価格

販売開始日 :2024年9月12日

定格消費電力 :主照明 5.5W

:フェイスライト 2.5W

定格光束 :380lm(※1)

最大照度(光源からの距離):主照明 ≧1200lx(45cm)

:フェイスライト ≧100lx(40cm)

光源色(相関色温度) :主照明/フェイスライト

昼光色(6500K) 〜 電球色(2700K)

平均演色評価数 :主照明/フェイスライト Ra90

コネクタ形状 :USB Type-Cポート(※2)

USBケーブル長 :1.5m

適合モニター厚さ :一般モニターの場合 6mm〜40mm対応

:湾曲モニターの場合 8mm〜30mm対応

外形寸法 : W475×D95×H100(mm)

材質 : ライトバー部 アルミ、クリップ部 樹脂

質量(※3) : ライトバー部150g、クリップ部400g

調光機能 : 連続調光(長押し)/段調光(短押し)

4段階(100%⇔約70%⇔約40%⇔約20%)

調色機能 : 連続調色(長押し)/段調色(短押し)

4段階(6500K⇔5000K⇔4000K⇔2700K)

付属品 : 取扱説明書(保証書付き)、USB-A/USB Type-Cケーブル(※2)、

滑り止めパット

保証期間 : LED光源及び電源3年間、その他1年間

生産国 : 日本製

商品特長(URL): https://www.hotalux.com/products/_1834.html?cat=H143&pageType=1

※1 主照明全灯時

※2 USB Type-C(R) およびUSB- C(R)は、USB Implementers Forumの登録商標です。

※3 USBケーブルを除く。

ホタルクスは、リモートワークやオンライン学習、WEB配信など、多様なシーンに対応するLEDモニターライト「AXIS LIGHT」を2024年9月12日から販売。

【「AXIS LIGHT」開発の背景】

コロナ禍以降、リモートワークやオンライン学習の一般化に伴って、LEDモニターライトの需要が増加しています。

LEDモニターライトは、机上がすっきりする、モニターへの映り込みが少ない、机上面に明かりを集中させることで仕事の効率化が期待できる、調色機能で気分に合わせてリラックスできるなどのメリットがあります。

一方、開発時のユーザーヒアリングでは、モニターライトを取り付けることでWEBカメラやフェイスライトが設置できない、WEBミーティングの時に顔が暗く映るという困りごとも聞かれました。

ホタルクスでは、その様なモニターライトの課題を解決するため、フェイスライトとWEBカメラのスペースを設けたLEDモニターライトを開発しました。

湾曲モニター、カメラ付きモニターなど様々なタイプのモニターに設置でき、使いやすさにも配慮しています。

仕事の軸(AXIS)になる照明として、LEDモニターライトの軸(AXIS)になれるようにとの思いを込めて、「AXIS LIGHT」とネーミングしました。

【「AXIS LIGHT」の主な特長】

1. フェイスライト搭載で、暗い顔映りとは“さよなら”

照明部(ライトバー)の左右に配置したフェイスライトには、調色・調光機能が付いています。

使用シーンに合わせて、お好み光色や明るさに調整できます。

フェイスライトの点灯により、顔を綺麗に照らすことができ、モニターに映る自分の暗い顔に“さよなら”できます。

2. 多機能も操作は“かんたん”、あかりの状態をインジケーターで確認

主照明とフェイスライトは、連続・多段階で調色・調光が可能です。

それぞれを単独で制御できますので、主照明は昼光色、フェイスライトは電球色にするなど、使用シーンに合わせた組み合わせが設定できます。

ボタン長押しの場合は連続操作、ボタン短押しの場合は多段階操作、フラストレーションなく、簡単にお好みの光に調整できます。

ライトバー前面に調色・調光のインジケーターを配置することで、明るさや光色の状態を一目で確認できます。

3. WEBカメラが安定して置けるWEBカメラポート

本体クリップ上部にWEBカメラのツメを挿入するスリットを付けたことで、WEBカメラを安定して置くことができます。

WEBカメラのツメ寸法が合わない場合でもクリップ上部の平らなスペースに置くことができるように設計しています。

4. モニターへの映り込みを低減し、机上面はより明るく

モニターに照明の光が映り込むと、光の反射でモニターが見づらくなってしまいます。

「AXIS LIGHT」では、非対称配光デザインを採用することで、モニターへの映り込みを低減しています。

机上面最大照度は≧1200lx(距離45cm)あり、図面確認などの細かい作業にも十分な明るさを確保しています。

<その他の特長>

・カメラ付きモニターのカメラをふさがないフロントストッパー

・湾曲モニターにも対応

・アルミ筐体で洗練されたφ22mm、幅475mmのスタイリッシュボディー

・高演色Ra90モジュール採用

・信頼の日本製

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 机上も顔映りも明るく、照明メーカーが開発した!ホタルクス「AXIS LIGHT」 appeared first on Dtimes.