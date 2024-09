子どもと大人が一緒に楽しめるファミリー向け宿泊施設！伊藤佑都市企画『PLAY!! RESI STAY』

伊藤佑都市企画は、京都市内に22棟(312室)の宿泊施設を運営するレジステイと協業し、2024年9月20日に新たな宿泊施設『PLAY!! RESI STAY(プレイ!!レジステイ)』を京都市中京区にオープンします。

伊藤佑都市企画は、京都市内に22棟(312室)の宿泊施設を運営するレジステイと協業し、2024年9月20日に新たな宿泊施設『PLAY!! RESI STAY(プレイ!!レジステイ)』を京都市中京区にオープン!

「子どもと一緒に楽しめる宿がない」「家族旅行で子どもが退屈してしまう」といったご家族のお悩みを解決するべく誕生した本施設。

子どもが夢中になる空間を目指して、森・海・スイーツをテーマにした3種類の客室を用意されました。

各客室には、子どもの好奇心を刺激する仕掛けが詰まった「ひみつきち」になるアスレチック風の2段ベッドを設置。

さらに、プロジェクションゲームやボルダリングウォールなど、お部屋の外でもお子様が楽しめる遊び場を館内に用意されています。

親子のコミュニケーションが生まれ家族みんなが笑顔になる、特別な時間を過ごせます。

案内表示や受付スタッフは日英バイリンガル対応ですので、インバウンドの旅行者でも安心して利用できます。

また、オープンを記念して、Instagram上で無料宿泊ご招待キャンペーンを実施します。

■子どもが夢中になる 3種類のデザインの客室

『PLAY!! RESI STAY』では、「森のお部屋」「海のお部屋」「スイーツのお部屋」の3種類のデザインの客室。

全室定員が4名以上です。

「森のお部屋」では、動物たちといっしょにパーティーをしているかのような楽しい時間を、「海のお部屋」では、海の生き物とともに海底を探検しているかのようなわくわくする時間を楽しめます。

また、「スイーツのお部屋」では、お菓子の国に迷い込んだような、甘く夢のような時間を過ごせます。

動物たちとパーティー♪「森のお部屋」

海の仲間たちと海中探検!「海のお部屋」

憧れのお菓子の国へ♪「スイーツのお部屋」

■楽しい仕掛けがいっぱい「ひみつきち」の2段ベッド

すべてのお部屋に「ひみつきち」になる2段ベッドを用意されました。

上段と下段をつないで秘密のないしょ話ができるパイプや、ミニボルダリングウォール、ターザンロープなど、子どもの好奇心を刺激する仕掛けがいっぱいです。

アスレチックのように遊べる「森のお部屋」の2段ベッド

船に乗っているみたい「海のお部屋」の2段ベッド

お菓子のお城に住んだかのよう「スイーツのお部屋」の2段ベッド

「もしもしパイプ」を使ってないしょ話ができます

■お部屋の外にも遊びがいっぱい 体感型プロジェクションゲームとボルダリングウォール

お部屋の外でも子どもたちと一緒に楽しめる空間を用意されました。

エントランスに一歩足を踏み入れると壁一面に広がるプロジェクションゲームが色鮮やかな映像で利用者を出迎え。

壁に映し出されたふわふわと浮かんでいるシャボン玉にタッチ。

すると、シャボン玉がパチンと割れて、キノコの妖精と植物の種が地面に落ちていきます。

キノコの妖精が地面に種を植えると、お花が次々と咲いていきます。

「ほら、ここをタッチしてみて!」「すごい!お花が咲いたね」と、親子の会話が自然と生まれそう。

家族みんなで楽しくコミュニケーションを取ることができる空間です。

みんなで盛り上がれる体感型プロジェクションゲーム

フロアにはお子様向けのボルダリングウォールも設置。

楽しく体を動かしながら、自然と体力を育むことができます。

他にも「けんけんぱコーナー」や滑り台など、遊べる場所がたくさん用意。

利用者が退屈することなく、楽しい時間を過ごせます。

けんけんぱコーナー

滑り台「わくわくキャッスル」

■子どもも大人も嬉しい、充実の設備

楽しいだけでなく、快適に過ごせるように、設備にもこだわっています。

「森のお部屋」と「スイーツのお部屋」にはキッチンがあり、徒歩圏内にスーパーマーケットもあるので、食材を購入して料理をすることもできます。

また、共用スペースには洗濯機と乾燥機を設置しており、服が汚れてしまってもすぐに洗うことができます。

充実の設備でおうちのように過ごせます。

■キッズ向けの無料アメニティも充実

各客室には、お子様が喜ぶオリジナルの無料アメニティを用意されています。

オリジナルデザインのバッグやぬり絵セットなど、旅の思い出としてお持ち帰りいただけます。

■Instagramのフォロー&「いいね」で無料宿泊にご招待!

『PLAY!! RESI STAY』のオープンを記念して、RESI STAY公式Instagramアカウント(ID: @kyoto_resistay)上で、フォローと「いいね」で応募できる、無料宿泊プレゼントキャンペーンを実施します。

詳細は、下記URLをご確認下さい。

https://www.instagram.com/p/C_ks0_xSEDA/

■施設の詳細や予約は公式HPから

URL

https://resistay.jp/ja/room/play/

■客室・設備詳細

<森のお部屋>

面積:35.6m2 [定員:5名]

セミダブルベッド×2台、2段ベッド×1台、ソファベッド×1台

<海のお部屋>

面積:18.1m2 [定員:4名]

ダブルベッド×1台、2段ベッド×1台

<スイーツのお部屋>

面積:33.2m2 [定員:5名]

クイーンベッド×1台、2段ベッド×1台、ソファベッド×1台

設備:共用ランドリー、キッズ向けアメニティ、森のお部屋とスイーツのお部屋にはキッチンあり

■宿泊施設詳細

施設名 : 『PLAY!! RESI STAY(プレイ!!レジステイ)』

所在地 : 京都市中京区新町通丸太町下る大炊町215番地1

アクセス: 地下鉄烏丸線「丸太町」駅、4番出口から徒歩4分

客室数 : 全12室

電話番号: 075-353-7744

チェックイン/15:00

チェックアウト/11:00

館内設備: エレベーター、客室内禁煙(喫煙スペース有)、Wi-Fi、荷物置き場

