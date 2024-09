OH MY GIRL、10thミニアルバム「Dreamy Resonance」を発売“お互いに本当に愛していることを実感した”

OH MY GIRLが、ニューアルバムでファンに癒しを伝える。8月26日、OH MY GIRLは各音楽配信サイトを通じて10thミニアルバム「Dreamy Resonance」を発売。昨年発売した9thミニアルバム「Golden Hourglass」から1年1ヶ月ぶりにカムバックした。“夢幻的な響き、共鳴”という意味を込めているアルバム名「Dreamy Resonance」は、2021年に発売された8thミニアルバム「Dear OHMYGIRL」の収録曲「私の人形(さよなら、夢で遊ぼう)」から着想を得た。

スンヒは「1年1ヶ月ぶりに秋を告げる気持ちでお目にかかることができて嬉しいです。早く挨拶できなくて残念な気持ちもありますが、ファンの皆さんが好きな夢幻的、叙情的な曲でカムバックできて本当に嬉しいです」とカムバックの感想を語った。これまで「Dun Dun Dance」「Nonstop」「Dolphin」など爽やかなサマーソングを披露してきたOH MY GIRL。今作では、ファンにとって馴染みがありながら、それだけでなく新たな姿も見せている。アルバムのコンセプトは「OH MY GIRLが伝える慰め」から始まった。ユビンは「コンセプトを決める時、経験談から始まりました。子供の頃、人形など愛着を持つものがあるじゃないですか。そのような存在があるだけで癒されて、愛されている気分になります。他の方々にも私と同じような経験をしてほしいと思い、アルバムのコンセプトに決めました」とし、「皆さんに癒しを伝えたいという気持ちで、どんなものが好きなのか考え、叙情的で夢幻的、おぼろげな雰囲気が合うと思いました」と説明した。ヒョジョンは「夏の曲を期待してくださったと思いますが、シグネチャーのように夏の曲を聴いていただいたので、OH MY GIRLのアイデンティティである“夢幻、おぼろげ、叙情”でご挨拶したいと思いました」と伝えた。タイトル曲「Classified」は、クラシック音楽をベースにしたポップダンス曲だ。「私の人形(さよなら、夢で遊ぼう)」のアンサーソング形式の歌詞で、悪い夢を見ないように一晩中大切な人を守る人形になった話を盛り込んだ。同曲についてヒョジョンは「歌詞には慰めのメッセージが込められています。私たちはメンバーやファンの皆さんに伝えたい言葉だと考えて歌いました。歌を歌いながら、英語の歌詞と韓国語の歌詞のニュアンスがずれないように、ポイントを押さえるように努力しました」とし、「高音パートでも柔らかく聞こえるように、声のトーンもコントロールしました。聴きながら癒され、ずっと聴いていたい曲になってほしいという思いで練習しました」と話した。タイトル曲の作詞に参加したミミは、「ファンの皆さんが聴きたいと思う夢幻的、叙情的な雰囲気がきちんと表現されるようにしながらも、歌詞が突出しないようにしました。歌詞に“深海”と“航海”が入っていますが、どちらも既存のOH MY GIRLの曲名です。『みんな深海を航海しているような状況』という歌詞のように、誰もが迷う時があると思いますが、その歌詞に共感しました」と説明した。ユビンは「『OH MY GIRLの音楽が力になった』『慰められた』という話を聞くと、歌手として本当に幸せですし、歌手になってよかったと思うんです。そのような言葉に恩返しをしたいです」とし、「私たちはいつもここにいるから、聴きたい時に私たちの音楽を聴いてくれたら、皆さんの慰めになるというメッセージを込めたかったのですが、作詞家のキム・イナさんとミミ姉さんが本当に美しくて叙情的な歌詞で表現してくれました。そのような内容をきちんと表現するために、みんなで会議もして努力しました」と伝えた。メンバーの意見を反映させ、ユニット曲も収録された。ミミとスンヒは、リズミカルなビートが魅力的な「La La La La」を歌い、ユビンとアリンはポップなメロディーラインが調和した「Sway(YOU & I)」で息を合わせた。ヒョジョンとユアは、R&Bバラード曲「Love Me Like You Do」を歌った。