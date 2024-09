韓国発のコスメブランド「too cool for school(トゥークールフォースクール)」が「アートクラス バイロダン シェーディングマスター」のNトーンシェーディング#1.5 NEUTRALを、9月3日(火)より初めて日本のオフライン店舗で発売開始した。

■#1.5 NEUTRAL

肌馴染みにこだわり選ばれた、3色のカラーとナチュラルで失敗しにくい繊細なパウダー、筆先が斜めにカットされた専用ブラシで、簡単に自然な立体感を実現。さらに、3色のパウダーを専用ブラシでなぞるだけでグラデーションができ、自然でシャープなフェイスラインが簡単に作れることはもちろん、色を混ぜたり、単色で使用することで、気になる部分に、幅広い用途で使用できることがポイント。

■商品情報

TOO COOL FOR SCHOOL CO., LTD

アートクラスバイロダンシェーディングマスター#1.5 NEUTRAL

1,950円(税抜き)発売場所:バラエティショップ、アインズ&トルペ、イトーヨーカドー(一部店舗除く)