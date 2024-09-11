Àôß·Í´´õ¡¢ºÊ»£±Æ¡© Ì¼¤È¤Î¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¤Æ°²è¤ËÈ¿¶Á¡ª ¡ÖºÐ¤ÎÎ¥¤ì¤¿¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡×
ÇÐÍ¥¤ÎÀôß·Í´´õ¤µ¤ó¤Ï9·î11Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Ì¼¤È¤Î¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¤¤ä¤ê¤È¤ê¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§Àôß·Í´´õ¡¢Ì¼¤È¤Î¤Û¤Ã¤³¤ê²ñÏÃ¤ò¸ø³«¡ª¡Û
¤³¤Î¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¤¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë¡¢¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¡¼¥Ã¥Ã¡×¡Ö¤ä¤á¤ë¡ª¤ÎÀ¼¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÂº¥Ã¡Ä¡Ä¥Ñ¥Ñ¤ÎÍ¥¤·¤¤´é¤â¤¿¤Þ¤é¤ó¤ó¤ó¤ó¡×¡Ö°ìÀ¸¸«¤Æ¤é¤ì¤ë¡×¡ÖÀôÂô¤¯¤ó¡¢ºÐ¤ÎÎ¥¤ì¤¿¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö¤ï~¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤ë¡ª¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡Ö»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï±üÍÍ¤«¤·¤é¡×¤È¡¢ºÊ¤¬»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦À¼¤â¡£
(Ê¸:Â¿Ä®Ìî Ë¾)
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§Àôß·Í´´õ¡¢Ì¼¤È¤Î¤Û¤Ã¤³¤ê²ñÏÃ¤ò¸ø³«¡ª¡Û
¡Ö¤ï~¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤ë¡ª¤«¤ï¤¤¤¤¡×Àôß·¤µ¤ó¤Ï¡Ö½Å¤¤¤â¤Î¤ÏÍ×¤é¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¡£²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1ËÜ¤ÎÆ°²è¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤ò¡ÖÇã¤¦¤«Çã¤ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ò½ä¤ë²ñÏÃ¤¬Àôß·¤µ¤ó¤ÈÌ¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àôß·¤µ¤ó¤¬¡Ö¤³¤ìÇã¤¦¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤³¤ìÇã¤¦¡×¤ÈÅú¤¨¤ëÌ¼¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¾¦ÉÊ¤ò¼ê¤Ë»ý¤È¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡Ö½Å¤¤¡ª¡×¤È¸À¤¤¡¢¾¦ÉÊ¤òÀôß·¤µ¤ó¤ËÊÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Àôß·¤µ¤ó¤¬¡Ö¤ä¤á¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤ä¤á¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡ªÀôß·¤µ¤ó¤ÏInstagram¤Ç¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂ¿¿ô¸ø³«¡£8·î31Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¿·±º°Â¤Ë¤¢¤ë¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¥«¥Õ¥§¡×¤È¡¢Å¹Æâ¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°¼«¿È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤È¤â¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥«¥Õ¥§¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
(Ê¸:Â¿Ä®Ìî Ë¾)