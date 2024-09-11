¶¶²¼Å°»á¡¡ºØÆ£¸µÉ§Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»ö¤ØÄó¸À¡Ö´¶¾ð¤ò½Ð¤·¤¿¾å¤Ç¡¢µÄÏÀ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¡×
¡¡¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¤¬£±£±Æü¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ö½Ü´¶£Ì£É£Ö£Å¡¡¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Ê¤É¤Îµ¿ÏÇ¤ÇÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿ºØÆ£¸µÉ§Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»ö¤ËÂÐ¤·¡¢£¸£¶¿Í¤ÎÊ¼¸Ë¸©µÄ²ñµÄ°÷Á´°÷¤¬¡Ö¼¿¦Í×µá¡×¤ËÆ±Ä´¤·¡¢¡ÖÉÔ¿®Ç¤°Æ¡×¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡£Ö£Ô£Ò¤ò¸«¤¿¶¶²¼»á¤ÏºØÆ£ÃÎ»ö¤ËÂÐ¤·¡Ö¤â¤Ã¤È´¶¾ð¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤¿¡£¡Öº£¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¡¢ÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ó¤Þ¤êÌµ¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤Ç¤·¤ç¡£¤«¤Ê¤ê°Õ¸ÇÃÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤È¡£¸©Ä£¤ËÈãÈ½¤ÎÀ¼¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢½Ð³Ý¤±¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ç¡ØÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬¤Ê¤¤¡£´èÄ¥¤ì¤ÎÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤«¤Ê¤ê°ÕÃÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡ºØÆ£ÃÎ»ö¤Ï¼¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¡ÊºØÆ£ÃÎ»ö¤Ï¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡£Ê¢¤ÎÃæ¤Ç¡Ø²¶¡¢¤³¤ó¤À¤±¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤ó¤«¡Ù¤Ã¤ÆÀäÂÐ¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¿ä»¡¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÀô¡ÊË¼ÊæÁ°ÌÀÀÐ»ÔÄ¹¡Ë¤µ¤ó¤¬¡ØºØÆ£¤µ¤ó¡¢²¿¤Ë¤â¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤·¡¢ºØÆ£ÃÎ»ö¤Î¼ÂÀÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸©Î©Âç³Ø¤Î¼ø¶ÈÎÁÌµ½þ²½¤·¤¿¤ê¤È¤«ÃÎ»öÊó½·¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤¿¤ê¡¢Å·²¼¤êÃÄÂÎ¤ò²þ³×¤·¤¿¤ê¡¢ËÍ¤ÏÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¶¶²¼»á¤Ï¡¢ºØÆ£ÃÎ»ö¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¡Ö¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ÎÉôÊ¬¤â¤Í¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤ß¤ó¤Ê¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤À¤í¡£²¶¤ÏÁíÌ³¾Ê¤Î²â¤¬´Ø´±Î½¤À¤Ã¤¿»þÂå¡¢¤ß¤ó¤Ê¤³¤ó¤Ê¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¿äÂ¬¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö´¶¾ð¤ò½Ð¤·¤¿¾å¤Ç¡¢µÄÏÀ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¡×¤ÈºØÆ£ÃÎ»ö¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£