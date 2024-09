NouerA、9月23日に日本初ファンミーティング開催！「MAKE MATE 1」オリジナルステージ初披露

新しいK-POP世代をリードするグループ、NouerA(ヌエラ)の日本ファンミーティングが間もなく開催される。KBS2のオーディション番組「MAKE MATE 1」からデビューが決定したNouerAは、ビンファン、リン、ミラク、チャン・ヒョンジュン、ノ・ギヒョン、チョン・ジュンピョ、ハン・ユソプの7人組。9月23日、東京・豊洲PITでファンミーティング「Thank you MA1 : Hello NouerA」を開催し、日本ファンと共に特別な思い出を作る。今回の日本ファンミーティング「Thank you MA1 : Hello NouerA」は、その名称からもわかるように「MAKE MATE 1」に大きな愛を寄せてくれたグローバルファンへの感謝を込めたタイトルとなっている。

少年たちがNouerAとして新たに生まれ変わるまでの物語を見守ってきたファンたちが、「推し」の成長を目の前で直接確認できる最初のライブイベントだ。「MAKE MATE 1」で初々しい魅力を繰り広げた7人の少年たちがNouerAという名前で旅立つ出発点となる今回のイベント。7人のメンバーたちのパフォーマンスが「Thank you MA1 : Hello NouerA」で明らかになる。特に「MAKE MATE 1」で多くの愛を受けたDAY6の楽曲「Our Page」からオリジナル曲「Make It Bounce」と「Higher Wire」がNouerAだけのステージが初めて公開される予定だ。「MAKE MATE 1」で披露したさまざまなミッション曲を7人の色で再び生まれ変わらせ特別なパフォーマンスを披露する予定だ。さらに、ファンのためのサプライズアレンジVerの楽曲も用意されている。NouerAの日本ファンミーティング「Thank you MA1 : Hello NouerA」はチーム結成以後、海外のファンと初めて出会うイベント。まだ正式デビュー前にもかかわらず、新しいK-POP世代を担う顔として第一歩を踏み出すことになる。NouerAはこのファンミーティングを踏まえ、来年1月の正式デビューに向けて努力を重ねている。その一方でさまざまな場でファンと交流し感謝の気持ちを伝えつつ、これから共に描くワクワクした日々の準備をする覚悟だ。

■公演概要

「NouerA 1st Fan meeting in Japan [Thank you MA1: Hello NouerA]

会場:豊洲PIT(〒135-0061 東京都江東区豊洲6-1-23)

日時:2024年9月23日(月・祝)

昼公演 14:00開場 / 15:00開演

夜公演 18:00開場 / 19:00開演



【チケット価格】

・先行スタンディング席:9,900円(税込み)

・一般スタンディング席:11,000円(税込み)

・VIP席:15,400円(税込み)

※VIP席アップグレード(5,500円)+ 先行スタンディング席(9,900円)

※VIP限定特典あり/詳細は後日発表予定



主催:NouerA Entertainment/MAKESTAR JAPAN/株式会社RBW JAPAN

制作協力:ぴあ

運営:ぴあ



