H․O․T․ イ・ジェウォン、韓国で単独コンサート開催決定…トニー・アン＆チャン・ウヒョクがゲスト出演

H․O․T․のイ・ジェウォンのため、チャン・ウヒョクとトニー・アンが力を加える。イ・ジェウォンは9月28日午後5時、29日午後2時と6時にソウル江南(カンナム)区イルジアートホールにて単独ライブコンサート「Lee jaewon 2024 Concert ONCE AGAIN in Seoul」を開催する。イ・ジェウォンは10月初めのミニアルバムの発売に先立って、ファンたちと先に交流するために今回のコンサートを設けた。28日の公演にはトニー・アンが、29日にはチャン・ウヒョクと解散から6年で再集結したFIESTARがゲスト出演する。

イ・ジェウォンは今回の単独コンサートでミニアルバムのタイトル曲のミュージックビデオの公開する予定で、多様なイベントとコーナーを通じてファンたちに忘れられない瞬間をプレゼントするという覚悟だ。単独コンサートを控えているイ・ジェウォンは、10月初めにミニアルバムを発売する。今回のミニアルバムはGOT7、MONSTA X、TEENTOPなどの楽曲を手掛けた作曲家兼シンガーソングライターのCOMEとDJ兼プロデューサーのMind182が制作を担当した。