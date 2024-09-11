ºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¡¢Îï¤·¤ÎÈþµÓ¥«¥Ã¥È¤Ç¡Øar¡Ù½é¥«¥Ð¡¼¡¡¥Ç¥³¥ë¥Æ¤ò¥Á¥é¥ê¡õ¹õ¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¤ÇÌ¥Î»
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¤¬¡¢12ÆüÈ¯Çä¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡Øar¡Ù10·î¹æ¡Ê¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò¡Ë¤ÎÉ½»æ¤Ë½éÅÐ¾ì¡£Èþ¤·¤¤¥Ç¥³¥ë¥Æ¤¬¥Á¥é¥ê¤ÈÇÁ¤¯¥Ù¥¢¥È¥Ã¥×¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤äÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÈ©¤¬ºÝÎ©¤Ä¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¡¢¥Ì¡¼¥Ç¥£¡¼¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¥Ù¡¼¥¸¥å¥³¡¼¥Ç¤Ê¤É¡¢¡Øar¡Ù¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤»Ñ¤ÇÌ¥Î»¤¹¤ë¡£
¡ÚÉ½»æ¡ÛÂÀ¤â¤â¤¢¤é¤ï¡ª¥Ô¥¿¥Ã¤È¥ß¥Ë¥¹¥«¤Ç¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¢¤é¤ï¤ÊºùÅÄ¤Ò¤è¤ê
¡¡Ï¢ºÜ¡ØºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¤Þ¤Ë¤¢¡Ù¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¡ÖÉáÃÊ¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÂ¾¤ÎÃ¯¤«¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢ar¤Î»£±Æ¤Ç¤ÏºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¤È¤·¤Æ¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢»£±Æ¤Ø¤ÎÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÆÃ½¸¤Ç¤Ï¡¢¿ô¡¹¤ÎÎø°¦ºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿Èà½÷¤ÎÎø°¦´Ñ¤ä¡¢»ÒÌò¤«¤éÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬Å¸³«¤µ¤ì¡¢ÆÉ¼Ô¤Ë¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±»þÈ¯Çä¤ÎÆÃÊÌÈÇ¤Î¥«¥Ð¡¼¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡ØEye Love You¡Ù¤Î¥æ¥ó¡¦¥Æ¥ªÌò¤ÇÆüËÜ¤Ç¤â¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢6·î¹æ¤ËÂ³¤¯ºÆÅÐ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿´Ú¹ñ¿ÍÇÐÍ¥¤Î¥Á¥§¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥×¡£¡ÖÁ°²ó¤Î¹æ¤¬¹¥É¾¤Ç¡¢É½»æ¤ò¾þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÌ¾ïÈÇ¤Ç¤Ï4¥Ú¡¼¥¸¡¢ÆÃÊÌÈÇ¤Ç¤Ï8¥Ú¡¼¥¸¤ÎÆÃ½¸¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢Ä¹ßÀ¤Í¤ë¡¢TAKI¡Ê¡õTEAM¡Ë¡¢¶¶ËÜ¾ÍÊ¿¡¢»Ø¸¶è½Çµ¡¢µÈÌîËÌ¿Í¡ÊTHE RAMPAGE¡Ë¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡ÚÉ½»æ¡ÛÂÀ¤â¤â¤¢¤é¤ï¡ª¥Ô¥¿¥Ã¤È¥ß¥Ë¥¹¥«¤Ç¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¢¤é¤ï¤ÊºùÅÄ¤Ò¤è¤ê
¡¡Ï¢ºÜ¡ØºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¤Þ¤Ë¤¢¡Ù¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¡ÖÉáÃÊ¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÂ¾¤ÎÃ¯¤«¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢ar¤Î»£±Æ¤Ç¤ÏºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¤È¤·¤Æ¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢»£±Æ¤Ø¤ÎÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÆÃ½¸¤Ç¤Ï¡¢¿ô¡¹¤ÎÎø°¦ºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿Èà½÷¤ÎÎø°¦´Ñ¤ä¡¢»ÒÌò¤«¤éÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬Å¸³«¤µ¤ì¡¢ÆÉ¼Ô¤Ë¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢Ä¹ßÀ¤Í¤ë¡¢TAKI¡Ê¡õTEAM¡Ë¡¢¶¶ËÜ¾ÍÊ¿¡¢»Ø¸¶è½Çµ¡¢µÈÌîËÌ¿Í¡ÊTHE RAMPAGE¡Ë¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£