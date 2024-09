TWSが「THE FIRST TAKE」に初登場！ヒット曲「If I′m S, Can You Be My N？」をパフォーマンス

YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」の第475回公開の詳細が発表となった。第475回は、HYBE MUSIC GROUPレーベルのPLEDIS Entertainmentから、SEVENTEENの弟分として今年1月にデビューした平均年齢18.3歳の6人組ボーイグループTWSが初登場。今回披露するのは、自分たちの関係を磁石の「S極」と「N極」に例え、互いに異なる人が徐々に惹かれあっていく過程を爽やかに描いた楽曲「If I'm S, Can You Be My N?」。

◆TWS コメント

YouTubeではミュージックビデオの再生回数が2,200万回を超えるほどの人気を誇り、TWSならではの初々しさと爽やかさが光る本楽曲を「THE FIRST TAKE」だけのスペシャルアレンジで一発撮りパフォーマンス。「THE FIRST TAKE」のために準備したパフォーマンスが「たくさんの方々から喜んでもらえたらいいな」という気持ちで一生懸命に練習しました。この気持ちがちゃんと伝わったら嬉しいです。

■番組詳細

「TWS - If I'm S, Can You Be My N? / THE FIRST TAKE」

9月11日(水)22時よりプレミア公開



