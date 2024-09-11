竹原ピストル、12月に弾き語りツアーが決定
10月9日に新曲「見事的中！！予感的中！！」をリリースする竹原ピストルが、12月に＜竹原ピストル弾き語りツアー2024＞を開催することを発表した。
竹原の全国ツアーは、2023年から2024年の初春にかけて全国47都道府県をまわった弾き語り全国ツアー＜One for the show 2023〜2024＞以来となる。今回の弾き語りツアーでは、12月6日の千葉 ANGA公演を皮切りに12箇所にて開催。なお、ツアーチケットのオフィシャル先行は、9月11日(水)18:00〜9月29日(日)23:59まで申込できる。
ライブ・イベント情報
12/6（金）千葉県 千葉ANGA
12/9（月）大阪府 なんばHatch
12/10（火）福岡県 DRUM LOGOS
12/12（木）愛知県 ダイアモンドホール
12/13（金）香川県 高松festhalle
12/16（月）東京都 Zepp DiverCity
12/17（火）新潟県 新潟LOTS
12/20（金）広島県 広島クラブクアトロ
12/26（木）北海道 PENNY LANE 24
12/27（金）宮城県 仙台PIT
12/29（日）青森県 青森Quarter
12/30（月）福島県 郡山HIPSHOT JAPAN
〈チケット情報〉
全自由席\5,000（税込、整理番号付き) ※東京・大阪公演のみ全席指定
■オフィシャル先行
受付期間：09/11(水) 18:00 〜 09/29(日) 23:59
受付URL: https://eplus.jp/pistol2024/
【詳細】
https://www.office-augusta.com/pistol/live.html
リリース情報
2024年10月9日リリース
ライブラリ追加予約：
https://jvcmusic.lnk.to/migototekityu-yokantekityu_pre
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