ILLIT(アイリット)の新曲「Magnetic」が、米ビルボードのソングチャートに6ヵ月間ランクインし、強力な人気を誇示し続けている。9月10日(現地時間)、米ビルボードが発表した最新チャート(9月14日付)によると、ILLIT(YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHA)の1stミニアルバム『SUPER REAL ME』の収録曲「Magnetic」が「グローバル」と「グローバル200」にそれぞれ55位、107位にランクインしており、2つのチャートに24週連続でチャートインする形となった。

ILLIT 1st Mini Album『SUPER REAL ME』



配信:https://illit.lnk.to/srm_jp詳細:https://illit-official.jp/news/194c7bef744f?CateID=&SearchWord=韓国発売日:2024年 3月 25日(月)日本お届け日:2024年 3月 26日(火)■形態計 2 形態:SUPER REAL ME [SUPER ME Ver.]、SUPER REAL ME [REAL ME Ver.]■販売価格2,860 円(税込)/2,600 円(税別)■販売サイト★ILLIT Weverse Shop JAPAN・‘SUPER REAL ME'2 形態(SUPER REAL ME [SUPER ME Ver.]、SUPER REAL ME [REAL ME Ver.])セットhttps://weverseshop.onelink.me/BZSY/q99v7leu・‘SUPER REAL ME'単品(SUPER REAL ME [SUPER ME Ver.]、SUPER REAL ME [REAL ME Ver.]のうちランダム 1 形態)https://weverseshop.onelink.me/BZSY/5cjabqfy★UNIVERSAL MUSIC STORE・‘SUPER REAL ME'2 形態(SUPER REAL ME [SUPER ME Ver.]、SUPER REAL ME [REAL ME Ver.])セットhttps://umusic.jp/rKSOJxXQ・‘SUPER REAL ME'単品(SUPER REAL ME [SUPER ME Ver.]、SUPER REAL ME [REAL ME Ver.]のうちランダム 1 形態)https://umusic.jp/Brkv0zii