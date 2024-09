GGF-Tは、超精密スーパーカー消しゴム第6弾トヨタ自動車シリーズ6車種の発売を2024年10月より開始します。

GGF-T「第6弾トヨタ自動車シリーズ6車種」

GGF-Tは、超精密スーパーカー消しゴム第6弾トヨタ自動車シリーズ6車種の発売を2024年10月より開始。

今回のラインナップは2000GT(1967)、カローラレビンAE86(1983)、スプリンタートレノAE86(1983)、MR2 AW10/11(1984)、ランドクルーザー70 GRJ76K(1984)、ヴォクシー 4代目 R90W(2022)の6車種です。

これまでイタリア製スーパーカーのラインナップを進めてきましたが、今回はエポックメイキングな日本を代表するスポーツカー、オフロードカー、また各家庭に馴染み深いファミリーカーも加えるという主旨で、セレクトされています。

※第6弾トヨタ自動車シリーズの店舗売りパッケージは、基本的にシークレットBOX(包装箱外側からは車種や色がわからない仕様)のみとなります。

■超精密スーパーカー消しゴムとは

1970年代後半に巻き起こったスーパーカーブームで人気だった「スーパーカー消しゴム」を現代に復刻。

第1弾「ランボルギーニ」第2弾「デ・トマソ、GFG Style、ダラーラ」第3弾「マセラティ」第4弾「はたらくクルマ」第5弾「ランボルギーニVol.2」を発売中。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 2000GTからランクルまで超精密スーパーカー消しゴム! GGF-T「第6弾トヨタ自動車シリーズ6車種」 appeared first on Dtimes.