明治学院大学は、明学生のリアルライフを紹介するオフィシャルムービー「明学の理由。」の最新版「『誰かのために』は『より良く生きる』ということ」を2024年9月9日(月)に公開しました。

明治学院大学オフィシャルムービー「明学の理由。」

明治学院大学は、明学生のリアルライフを紹介するオフィシャルムービー「明学の理由。」の最新版「『誰かのために』は『より良く生きる』ということ」を2024年9月9日(月)に公開!

■最新版オフィシャルムービー「明学の理由。」のポイント

◇心理学部教育発達学科所属の学生が登場

◇明治学院大学の教育理念である“Do for Others(他者への貢献)”をボランティアや障がい者支援の活動を通して体現している

◇学業や課外活動を通して得た考え方や学生生活のリアルを動画で紹介

今回は、子どものころから人の役に立つ仕事につきたいという思いを抱き、また心理学への興味から明治学院大学心理学部教育発達学科に進学した学生を紹介します。

正課で得た知見を生かし、課外活動では小学校での支援員、子どもたちへの読み聞かせ、そして聴覚に障がいを持つ学生のための授業のノートテイク等の活動を行っています。

ムービーでは、大学での学びやノートテイクの活動などを取り上げ、学生生活を通して得た“経験”や“そこで感じたこと”を語ります。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 明学生のリアルライフを紹介!明治学院大学オフィシャルムービー「明学の理由。」 appeared first on Dtimes.