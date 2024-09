“SEVENTEENの弟分”TWS、期待の新人から「今年のアーティスト」へ…今後の活躍に期待なワケ

TWSの成長が止まらない。

【写真】TWS、デビュー7カ月とは思えない…シックな姿

TWSは、PLEDISエンターテインメントがSEVENTEEN以来、約9年ぶりに披露した新ボーイズグループ。デビュー前から“K-POP期待の新人”に挙げられてきた。

そして、その期待を裏切ることなくTWSは去る9月7日、京セラドーム大阪で開催された「2024 THE FACT MUSIC AWARDS」で「今年のアーティスト」に選ばれた。

(写真=PLEDISエンターテインメント)TWS

それだけでなく、彼らは新人賞と同等の「Next Leader」、会場の観客投票1位を占めたアーティストに与えられる「Today' Choice」の3冠を達成した。

本格的な年末授賞式シーズンが始まる前に、韓国の有力授賞式で新人賞はもちろん、主要な賞を獲得するTWSの勢いは止まらず、新人賞のトロフィーだけですでに3度目だ。

彼らの超高速成長はこれまでの記録で証明された。

今年1月にデビューしたTWSは、1stミニアルバム『Sparkling Blue』のタイトル曲『plot twist』でシンドローム級の人気を集めた。

少年時代の輝かしい瞬間を盛り込んだ同曲は、サークルチャート「2024上半期決算チャート」デジタル部門とストリーミング部門のトップを記録したことをはじめ、現在もmelon「デイリーチャート」の上位圏に留まり、大きな愛を受けている。

その後、6月にリリースした2ndミニアルバム『SUMMER BEAT!』のタイトル曲『If I'm S, Can You Be My N?』もロングヒットを続けている。

TWSがリリースした2枚のアルバムは全てハーフミリオンセラーを記録し、彼らの累積アルバム販売量は合計100万枚を越えた。

(写真=PLEDISエンターテインメント)TWS

TWSの人気は、韓国を越えて日本とアメリカでも見られる。

彼らは2ndミニアルバムで日本のオリコンチャートのトップを記録。テレビ番組にも出演し、話題を集めた。

また、アメリカでも「KCON LA 2024」を皮切りに、「iHeart Radio LIVE」「「GRAMMY Museum's Global Spin Live」など有名番組のステージに立った。

そんなTWSは、名だたるK-POPグループの間で清涼なグループアイデンティティを盛り込んだ独自ジャンル「ボーイフードポップ(Boyhood Pop)」を前面に押し出し、純粋で美しい感性で新鮮な音楽を披露し続ける予定だ。

