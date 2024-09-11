ÇµÌÚºä46°æ¾åÏÂ¡Ö°ì¥ÎÀ¥Èþ¶õ¤Á¤ã¤ó¤Ï5´üÀ¸¤Î¤Ê¤«¤Ç¥À¥ó¥¹¤¬°ìÈÖ¤¦¤Þ¤¤¤È»×¤¦¡ª¡×5´üÀ¸³Ú¶Ê¡ÖÇ®¶¸¤Î»«¤±¸ý¡×MV¤ò²òÀâ¡ª¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡©
ÇµÌÚºä46¤Î°æ¾åÏÂ¡Ê¤¤¤Î¤¦¤¨¡¦¤Ê¤®¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL OF LOCK! ÇµÌÚºäLOCKS!¡×¡ÊËè·î1½µÌÜ¤Î·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:15º¢¡Á¡Ë¡£9·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢36ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Á¡¼¥È¥Ç¥¤¡×¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë5´üÀ¸³Ú¶Ê¡ÖÇ®¶¸¤Î»«¤±¸ý¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡Ê°Ê²¼¡§MV¡Ë¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ä
¡Ö5´üÀ¸³Ú¶Ê¡ØÇ®¶¸¤Î»«¤±¸ý¡Ù¤ÎMV¤ò´Ñ¤Þ¤·¤¿¡ª º£²ó¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï°ì¥ÎÀ¥Èþ¶õÀèÀ¸¡ª 5´üÀ¸¤ÎÎÉ¤µ¤¬¥®¥å¥Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¶Ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ê¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢ÏÂÀèÀ¸¤¬ËÜ²°¤µ¤ó¤ÎÅ¹°÷¤Ç´Ý¥á¥¬¥Í¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎMV»£±Æ¤ÎÎ¢ÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×
¢¡¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Î¤â¥¤¥±¤ë¤Î¤«¤è·¯¤Ï¡ª¡×
°æ¾å¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª 36ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Á¡¼¥È¥Ç¥¤¡×¤Ë¤â5´üÀ¸³Ú¶Ê¡ÖÇ®¶¸¤Î»«¤±¸ý¡×¤ò¼ýÏ¿¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËMV¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡© »ä¤Ïº£²óMV¤Î¤Ê¤«¤Ç¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£²È¤Ç¤â¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡È°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ë¤Ê¡Á¡É¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¼ø¶È¤Ï¡¢À¸ÅÌ¤Î¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤Ë5´üÀ¸³Ú¶Ê¡ÖÇ®¶¸¤Î»«¤±¸ý¡×¤ÎMV¤ò´Ñ¤Ê¤¬¤é¡¢»ä¤¬¤¤¤í¤¤¤í²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª ¤½¤ì¤Ç¤Ï³§¤µ¤ó¡¢ÇµÌÚºä46¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤«¤é¡ÖÇ®¶¸¤Î»«¤±¸ý¡×¤ÎMV¤ò´Ñ¤ë½àÈ÷¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é»ä¤¬ºÆÀ¸¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤Î¤Ç¡¢»ä¤Î¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¡ª¡×¤Î¹ç¿Þ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Æ±»þ¤ËºÆÀ¸¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£´Ñ¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¤ÇÆ°²è¤ò»ß¤á¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ï¡¢»ä¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÄä»ß¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢½àÈ÷¤Ï¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¤»¡¼¤Î¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¡ª
»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ä¤¢¡¢Èþ¶õ¤¬¤¤¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡ª Èþ¶õ¤Ï¡¢¤Þ¤º¤ª´é¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¤·¡¢»ä¤ÏÆÃ¤Ë¡ÈÌÜ¡É¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£º£²ó¤ÏÈþ¶õ¤Î¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤¿MV¤Ç¤¹¡£
5´üÀ¸¤Ç¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ÊÇµÌÚºä46¡È5´üÀ¸"ÈÇ ¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ÖÈþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡×2024¡Ë¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢°ì¥ÎÀ¥Èþ¶õ¤Á¤ã¤ó¤¬¥»¡¼¥é¡¼¥Þ¡¼¥ºÌò¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÀÖ¤Î°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î¤È¤¤â¡È»÷¹ç¤¦¤Ê¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀÖ¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¹ç¤¦¡ª ¥Ô¥ó¥¯¤È¤«¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤³¤¦¤¤¤¦°áÁõ¤â»÷¹ç¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½Â³¤¤¤Æ¡¢ÏÂÀèÀ¸¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë36ÉÃ¤¢¤¿¤ê¤Î¥·¡¼¥ó¤Ø¡£
¤³¤³¤Ç¤¹¡¢»ä¤Î¥á¥¬¥Í¤Î¥«¥Ã¥È¡Ê¾Ð¡Ë¡ª ËÜ²°¤µ¤ó¤Ç»£¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê42ÉÃ¤¢¤¿¤ê¤Î¡Ë¿û¸¶ºé·î¤Á¤ã¤ó¤ÈÀî粼ºù¤Á¤ã¤ó¤Î¥«¥Ã¥È¤â¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª ¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤ÊÑ³¤µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢²Ö±à´¶¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤ß¤ó¤Ê´é¤¬¶¯¤¤¡£º£²ó¤ÎMV¤â¥½¥í¥«¥Ã¥È¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¡Ê1Ê¬12ÉÃ¤¢¤¿¤ê¤Î¡ËÈþ¶õ¤ÎÌÜÀþ¤Î±¿¤ÓÊý¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹¥¤¡ª ¤È¤Ë¤«¤¯ÌÜ¤¬¤¤¤¤¤Î¡Ê¾Ð¡Ë!!
º£²ó¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤â·ë¹½¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Æ¹¥¤¤Ç¤¹¡£ÀÖ¤¤°áÁõ¤Ç2¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤ÏÄ¹ÂµÁÈ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²Æ¤Î»£±Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯½ë¤«¤Ã¤¿¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢°áÁõ¤â¤¹¤´¤¤¤Î¡ª¡ÖÇ®¶¸¤Î»«¤±¸ý¡×¤À¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È·ê¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤³¤«¤é¡È»«¤±¤Æ¤¤¤¯¡É¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤ó¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Çºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2ÈÖ¤Ë°Ü¤ëÁ°¤Ë¡ÖÇ®¶¸¤Î»«¤±¸ý¡×¤Î¥í¥´¤¬½Ð¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î¥í¥´¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤·¡¢¤¢¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤â¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤·¤Æ¡¢2Ê¬46ÉÃ¤¢¤¿¤ê¤Þ¤Ç¿Ê¤ó¤À¤È¤³¤í¤ÇÏÂÀèÀ¸¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤Þ¤¹¡£
°æ¾å¡§¤³¤³!! MV¤ò¸«»Ï¤á¤Æ¤«¤é¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ëºù¤Èºé·î¡ª¡È¤µ¤Ä¤µ¤¯¡É¤Ç¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡© ¤³¤Î2¿Í¤Î¥Ú¥¢¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢³Ú¶Ê¤È2¿Í¤ÎÁêÀ¤È¤¤¤¦¤«¶õµ¤´¶¤¬¤¹¤´¤¯ÆÃÊÌ¤¹¤®¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹¥¤¡ª ¤¢¤È¡¢¤³¤Î¥«¥Ã¥È¤Î¤È¤¤Ëºù¤¬1²ó¡¢ÌÜ¤ò³«¤±¤Æ¡¢¤â¤¦1²óÊÄ¤¸¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¸«¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¸«¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¤¹¤´¤¯¹¥¤¤À¤·¡¢¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤Ê¤Î¤«¤Ê¡© ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃ¸¤¤´¶¤¸¤Ç¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¡¼¥È¡ª
¤¢¡¼¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤«¤ï¤¤¤¤♡ ¤¤¤Ä¤âÈþ¶õ¤òÀµÌÌ¤«¤é¸«¤¿¤È¤¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤¹¤ë¡£¤³¤Î¡Ê2Ê¬56ÉÃ¤¢¤¿¤ê¤«¤é¡Ë¤ª´é¤Î¥½¥í¥«¥Ã¥È¤¬¤É¤ó¤É¤óÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤â¹¥¤¤Ç¤¹¡£¡Ê3Ê¬17ÉÃ¤«¤é¤Î¡Ë¥À¥ó¥¹¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢¤µ¤Ã¤Á¤ã¤ó¡Ê¿û¸¶ºé·î¤µ¤ó¡Ë¤¬È±¤ò¤«¤¾å¤²¤ë¤Î¤¬¸Ä¿ÍÅª¤Ë¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Á¡¢´é¤â¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤¢¡¢¤³¤³!! 3Ê¬39ÉÃ¡Á3Ê¬40ÉÃ¤¢¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£¸«¤Þ¤·¤¿¤«!? Èþ¶õ¤ÎÈ±¤µ¤Ð¤¡ª »ä¤Î¤Ê¤«¤ÇÈþ¶õ¤Ï¡È¤«¤ï¤¤¤¤¡É¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¹¤´¤¯¶¯¤¤¤«¤é¡¢¤³¤Î³Ú¶Ê¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤È¤¤â¡È¤³¤¦¤¤¤¦³Ú¶Ê¤Ê¤ó¤À¡ª¡É¤Ã¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤³¤³¤ÎÈ±¤ò¥Ð¥µ¥Ã¤ÆÊ§¤¦¥«¥Ã¥È¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ë¡È¤³¤ó¤Ê¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Î¤â¥¤¥±¤ë¤Î¤«¤è·¯¤Ï¡ª¡É¤È»×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤·¤«¤â¤½¤Î¸å¡¢ÌÜÀþ¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È³°¤¹¤ó¤Ç¤¹¤è¡£"¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Ç¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Í¡É¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡È¤¢¤Ê¤¿Ã¯¤À¤è¡É¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ê¤ó¤Ê¤é¡¢¤³¤ÎMV¤Î°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤ÆÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡ª ¸Ä¿ÍÅª¤Ë°ì¥ÎÀ¥Èþ¶õ¤Á¤ã¤ó¤Ï5´üÀ¸¤Î¤Ê¤«¤Ç¥À¥ó¥¹¤¬°ìÈÖ¤¦¤Þ¤¤¤È»×¤¦¡ª ¤½¤Î¤«¤Ã¤³¤¤¤¤ÉôÊ¬¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤½¤·¤Æ¡ÖÇ®¶¸¤Î»«¤±¸ý¡×MV´Õ¾Þ¤¬½ªÎ»¡ª
¤³¤Î¶Ê¤Ï°ì¥ÎÀ¥Èþ¶õ¤Á¤ã¤ó¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤Á¤í¤óÈþ¶õ¤Î¥«¥Ã¥È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡Á¡£º£²ó¤âÁÇÅ¨¤ÊMV¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª MV¤â¤¿¤¯¤µ¤ó´Ñ¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¡ÖÇ®¶¸¤Î»«¤±¸ý¡×¤â¤¿¤¯¤µ¤óÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
----------------------------------------------------
9·î4ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Êradiko.jp¤Î¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¡Ë http://www.tfm.co.jp/link.php?id=11680
Ä°¼è´ü¸Â¡¡2024Ç¯9·î12Æü¡ÊÌÚ¡ËAM 4:59 ¤Þ¤Ç
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢COCO¶µÆ¬¡ÊCRAZY COCO¡Ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/
ÇµÌÚºä46¤Î°æ¾åÏÂ
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ä
¡Ö5´üÀ¸³Ú¶Ê¡ØÇ®¶¸¤Î»«¤±¸ý¡Ù¤ÎMV¤ò´Ñ¤Þ¤·¤¿¡ª º£²ó¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï°ì¥ÎÀ¥Èþ¶õÀèÀ¸¡ª 5´üÀ¸¤ÎÎÉ¤µ¤¬¥®¥å¥Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¶Ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ê¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢ÏÂÀèÀ¸¤¬ËÜ²°¤µ¤ó¤ÎÅ¹°÷¤Ç´Ý¥á¥¬¥Í¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎMV»£±Æ¤ÎÎ¢ÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×
°æ¾å¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª 36ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Á¡¼¥È¥Ç¥¤¡×¤Ë¤â5´üÀ¸³Ú¶Ê¡ÖÇ®¶¸¤Î»«¤±¸ý¡×¤ò¼ýÏ¿¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËMV¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡© »ä¤Ïº£²óMV¤Î¤Ê¤«¤Ç¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£²È¤Ç¤â¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡È°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ë¤Ê¡Á¡É¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¼ø¶È¤Ï¡¢À¸ÅÌ¤Î¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤Ë5´üÀ¸³Ú¶Ê¡ÖÇ®¶¸¤Î»«¤±¸ý¡×¤ÎMV¤ò´Ñ¤Ê¤¬¤é¡¢»ä¤¬¤¤¤í¤¤¤í²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª ¤½¤ì¤Ç¤Ï³§¤µ¤ó¡¢ÇµÌÚºä46¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤«¤é¡ÖÇ®¶¸¤Î»«¤±¸ý¡×¤ÎMV¤ò´Ñ¤ë½àÈ÷¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é»ä¤¬ºÆÀ¸¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤Î¤Ç¡¢»ä¤Î¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¡ª¡×¤Î¹ç¿Þ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Æ±»þ¤ËºÆÀ¸¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£´Ñ¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¤ÇÆ°²è¤ò»ß¤á¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ï¡¢»ä¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÄä»ß¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢½àÈ÷¤Ï¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¤»¡¼¤Î¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¡ª
»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ä¤¢¡¢Èþ¶õ¤¬¤¤¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡ª Èþ¶õ¤Ï¡¢¤Þ¤º¤ª´é¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¤·¡¢»ä¤ÏÆÃ¤Ë¡ÈÌÜ¡É¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£º£²ó¤ÏÈþ¶õ¤Î¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤¿MV¤Ç¤¹¡£
5´üÀ¸¤Ç¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ÊÇµÌÚºä46¡È5´üÀ¸"ÈÇ ¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ÖÈþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡×2024¡Ë¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢°ì¥ÎÀ¥Èþ¶õ¤Á¤ã¤ó¤¬¥»¡¼¥é¡¼¥Þ¡¼¥ºÌò¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÀÖ¤Î°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î¤È¤¤â¡È»÷¹ç¤¦¤Ê¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀÖ¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¹ç¤¦¡ª ¥Ô¥ó¥¯¤È¤«¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤³¤¦¤¤¤¦°áÁõ¤â»÷¹ç¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½Â³¤¤¤Æ¡¢ÏÂÀèÀ¸¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë36ÉÃ¤¢¤¿¤ê¤Î¥·¡¼¥ó¤Ø¡£
¤³¤³¤Ç¤¹¡¢»ä¤Î¥á¥¬¥Í¤Î¥«¥Ã¥È¡Ê¾Ð¡Ë¡ª ËÜ²°¤µ¤ó¤Ç»£¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê42ÉÃ¤¢¤¿¤ê¤Î¡Ë¿û¸¶ºé·î¤Á¤ã¤ó¤ÈÀî粼ºù¤Á¤ã¤ó¤Î¥«¥Ã¥È¤â¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª ¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤ÊÑ³¤µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢²Ö±à´¶¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤ß¤ó¤Ê´é¤¬¶¯¤¤¡£º£²ó¤ÎMV¤â¥½¥í¥«¥Ã¥È¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¡Ê1Ê¬12ÉÃ¤¢¤¿¤ê¤Î¡ËÈþ¶õ¤ÎÌÜÀþ¤Î±¿¤ÓÊý¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹¥¤¡ª ¤È¤Ë¤«¤¯ÌÜ¤¬¤¤¤¤¤Î¡Ê¾Ð¡Ë!!
º£²ó¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤â·ë¹½¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Æ¹¥¤¤Ç¤¹¡£ÀÖ¤¤°áÁõ¤Ç2¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤ÏÄ¹ÂµÁÈ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²Æ¤Î»£±Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯½ë¤«¤Ã¤¿¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢°áÁõ¤â¤¹¤´¤¤¤Î¡ª¡ÖÇ®¶¸¤Î»«¤±¸ý¡×¤À¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È·ê¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤³¤«¤é¡È»«¤±¤Æ¤¤¤¯¡É¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤ó¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Çºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2ÈÖ¤Ë°Ü¤ëÁ°¤Ë¡ÖÇ®¶¸¤Î»«¤±¸ý¡×¤Î¥í¥´¤¬½Ð¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î¥í¥´¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤·¡¢¤¢¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤â¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤·¤Æ¡¢2Ê¬46ÉÃ¤¢¤¿¤ê¤Þ¤Ç¿Ê¤ó¤À¤È¤³¤í¤ÇÏÂÀèÀ¸¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤Þ¤¹¡£
°æ¾å¡§¤³¤³!! MV¤ò¸«»Ï¤á¤Æ¤«¤é¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ëºù¤Èºé·î¡ª¡È¤µ¤Ä¤µ¤¯¡É¤Ç¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡© ¤³¤Î2¿Í¤Î¥Ú¥¢¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢³Ú¶Ê¤È2¿Í¤ÎÁêÀ¤È¤¤¤¦¤«¶õµ¤´¶¤¬¤¹¤´¤¯ÆÃÊÌ¤¹¤®¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹¥¤¡ª ¤¢¤È¡¢¤³¤Î¥«¥Ã¥È¤Î¤È¤¤Ëºù¤¬1²ó¡¢ÌÜ¤ò³«¤±¤Æ¡¢¤â¤¦1²óÊÄ¤¸¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¸«¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¸«¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¤¹¤´¤¯¹¥¤¤À¤·¡¢¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤Ê¤Î¤«¤Ê¡© ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃ¸¤¤´¶¤¸¤Ç¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¡¼¥È¡ª
¤¢¡¼¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤«¤ï¤¤¤¤♡ ¤¤¤Ä¤âÈþ¶õ¤òÀµÌÌ¤«¤é¸«¤¿¤È¤¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤¹¤ë¡£¤³¤Î¡Ê2Ê¬56ÉÃ¤¢¤¿¤ê¤«¤é¡Ë¤ª´é¤Î¥½¥í¥«¥Ã¥È¤¬¤É¤ó¤É¤óÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤â¹¥¤¤Ç¤¹¡£¡Ê3Ê¬17ÉÃ¤«¤é¤Î¡Ë¥À¥ó¥¹¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢¤µ¤Ã¤Á¤ã¤ó¡Ê¿û¸¶ºé·î¤µ¤ó¡Ë¤¬È±¤ò¤«¤¾å¤²¤ë¤Î¤¬¸Ä¿ÍÅª¤Ë¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Á¡¢´é¤â¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤¢¡¢¤³¤³!! 3Ê¬39ÉÃ¡Á3Ê¬40ÉÃ¤¢¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£¸«¤Þ¤·¤¿¤«!? Èþ¶õ¤ÎÈ±¤µ¤Ð¤¡ª »ä¤Î¤Ê¤«¤ÇÈþ¶õ¤Ï¡È¤«¤ï¤¤¤¤¡É¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¹¤´¤¯¶¯¤¤¤«¤é¡¢¤³¤Î³Ú¶Ê¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤È¤¤â¡È¤³¤¦¤¤¤¦³Ú¶Ê¤Ê¤ó¤À¡ª¡É¤Ã¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤³¤³¤ÎÈ±¤ò¥Ð¥µ¥Ã¤ÆÊ§¤¦¥«¥Ã¥È¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ë¡È¤³¤ó¤Ê¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Î¤â¥¤¥±¤ë¤Î¤«¤è·¯¤Ï¡ª¡É¤È»×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤·¤«¤â¤½¤Î¸å¡¢ÌÜÀþ¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È³°¤¹¤ó¤Ç¤¹¤è¡£"¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Ç¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Í¡É¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡È¤¢¤Ê¤¿Ã¯¤À¤è¡É¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ê¤ó¤Ê¤é¡¢¤³¤ÎMV¤Î°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤ÆÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡ª ¸Ä¿ÍÅª¤Ë°ì¥ÎÀ¥Èþ¶õ¤Á¤ã¤ó¤Ï5´üÀ¸¤Î¤Ê¤«¤Ç¥À¥ó¥¹¤¬°ìÈÖ¤¦¤Þ¤¤¤È»×¤¦¡ª ¤½¤Î¤«¤Ã¤³¤¤¤¤ÉôÊ¬¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤½¤·¤Æ¡ÖÇ®¶¸¤Î»«¤±¸ý¡×MV´Õ¾Þ¤¬½ªÎ»¡ª
¤³¤Î¶Ê¤Ï°ì¥ÎÀ¥Èþ¶õ¤Á¤ã¤ó¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤Á¤í¤óÈþ¶õ¤Î¥«¥Ã¥È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡Á¡£º£²ó¤âÁÇÅ¨¤ÊMV¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª MV¤â¤¿¤¯¤µ¤ó´Ñ¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¡ÖÇ®¶¸¤Î»«¤±¸ý¡×¤â¤¿¤¯¤µ¤óÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
----------------------------------------------------
9·î4ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Êradiko.jp¤Î¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¡Ë http://www.tfm.co.jp/link.php?id=11680
Ä°¼è´ü¸Â¡¡2024Ç¯9·î12Æü¡ÊÌÚ¡ËAM 4:59 ¤Þ¤Ç
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢COCO¶µÆ¬¡ÊCRAZY COCO¡Ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/