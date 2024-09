元Stray Kids キム・ウジン、ラテンアメリカツアーを開催！プレゼント贈呈イベントも用意

元Stray Kidsのキム・ウジンが、ラテンアメリカツアーをスタートする。キム・ウジンは14日(以下現地時間)、メキシコ・メキシコシティにて「KIM WOOJIN : I LIKE THE WAY in Latin America」(以下、「I LIKE THE WAY」)を開催する。彼は2022年9月、デビュー後初のワールドツアーの一環としてラテンアメリカを訪れたのに続き、約2年ぶりに現地のファンと会うことになった。メキシコシティとモンテレーで公演を行い、終演後には都市別のファンミーティングも開催し、ファンと近くでコミュニケーションを取る。

同公演で彼は、4月に発売した3rdミニアルバム「I LIKE THE WAY」の収録曲と共に、好評を得たOST(挿入歌)のステージを披露する。そしてラテンアメリカツアーでしか見ることができない特別なカバーダンスステージから、プレゼント贈呈イベントまで多彩なコーナーを準備し、ファンと楽しい時間を過ごす。彼は、2023年に全世界で公開されたHBO Maxオリジナルドラマ「Além do Guarda-Roupa」で主人公のギョンミン役を演じた。同作は、アメリカやカナダなど北米はもちろん、南米全体でも熱狂的な反響を得て、ブラジルでは2023年に最も多く視聴されたコンテンツ2位に選ばれた。ラテンアメリカファンたちの熱狂的な反応に後押しされて今回のツアーが確定しただけに、彼とファンにとって、プレゼントのような一日になる見通しだ。キム・ウジンは14日にメキシコシティ、17日にモンテレーを訪れる。これに先立って、彼は13日にメキシコシティに位置するNinshiアカデミーを訪問し、韓国語を学んでいる学生たちと会う。