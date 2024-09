野田洋次郎が、9月13日に新曲「PAIN KILLER」を配信リリースする。

同楽曲は、9月25日にリリースされるソロ名義初のアルバム『WONDER BOY'S AKUMU CLUB』からの先行リリースに。あわせて、同楽曲のジャケットビジュアルも公開された。

また、アルバムリリースを記念して9月27日に東京ガーデンシアターにて『Yojiro Noda welcomes you to WONDER BOY'S AKUMU CLUB』が開催されることも決定。本公演にはアルバム収録曲「EVERGREEN feat.kZm」にラッパーとして参加しているkZmや、Awich、iriがゲストライブアクトとして出演する。さらに、同日深夜には渋谷 Spotify O-EASTにてアフターパーティーの開催も決定した。

(文=リアルサウンド編集部)