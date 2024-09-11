²¿¤â¤«¤â¥½¥Ã¥¯¥ê¤À¤«¤é¡ªÁ¤ÅºÍ×°ì¤¬à¤ª¤Í¤À¤ê¥â¥ó¥¹¥¿¡¼áºØÆ£ÃÎ»ö¤ò¡Ö°¤¤¤Î¤Ï´±Î½¡×¤È¼º¾ÐÍÊ¸î
¡¡¿¦°÷¤ò»à¤ËÄÉ¤¤¹þ¤à¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ñ¥ï¥Ï¥é¹Ô°Ù¤ä¡¢»ë»¡Àè¤Ç¤Î²á¾ê¤Êà¤ª¤Í¤À¤êá¹Ô°Ù¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºØÆ£¸µÉ§Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»ö¤ËÂÐ¤·¡¢Ê¼¸Ë¸©µÄ²ñ¤ÏÁ´µÄ°÷¤¬¼¿¦Í×µá¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè£²²ñÇÉ¤Ç¤¢¤ëÊ¼¸Ë°Ý¿·¤Î²ñ¤Ï£¹·î£¹Æü¤Ë¡ÖÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Î¾ì¤ò´Þ¤á¤¿ºØÆ£ÃÎ»ö¤ÎÀâÌÀ¤Ï¡¢µÄ²ñ¤ä¸©Ì±¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¯¡¢¸©À¯±¿±Ä¤Ë»Ù¾ã¤¬À¸¤¸»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢½ÐÄ¾¤·Áªµó¤ÇÌ±°Õ¤òÌä¤¦¤Ù¤¤À¤È¤¹¤ë¿½¤·Æþ¤ì¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ12Æü¤Ë¤ÏºÇÂç²ñÇÉ¤Î¼«Ì±ÅÞ¤¬¼¿¦¤ò¿½¤·Æþ¤ì¤ëÊý¿Ë¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ï¸øÌÀÅÞ¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¢¶¦»ºÅÞ¡¢¤µ¤é¤ËÌµ½êÂ°¤Î¸©µÄ4¿Í¤¬Æ±Ä´¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤ÇÁ´¸©µÄ¤¬ÃÎ»ö¤Ë¼¿¦¤ò¿½¤·Æþ¤ì¤ë°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¤À¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Ï°ì¸þ¤Ë¡Ö¼¤á¤ë°Õ»×¡×¤ò¸«¤»¤ëµ¤ÇÛ¤¹¤é¤Ê¤¤¡£¤â¤Ï¤ä¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¤½¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤Î°Û¾ï¤Ê¤Þ¤Ç¤Î´è¾æ¤µ¤Ë´¶Ã²¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¤Û¤É¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤ÊºØÆ£ÃÎ»ö¤ËÂÐ¤¹¤ëÊñ°ÏÌÖ¤Ë°ÛµÄ¤ò¾§¤¨¤ë¿ÍÊª¤¬¤¤¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¤½¤ì¤¬¡¢Á¤ÅºÍ×°ì¸µÅìµþÅÔÃÎ»ö¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡¡Á¤Åº»á¤Ï¡Ö½µ´©½÷À¡×¤ÎÃæ¤Ç°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ºØÆ£ÃÎ»ö¤¬¼¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»ä¤Ë¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ä¤Ä¡¢º£²ó¤ÎÁûÆ°¤Ë¤Ï°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¤È¼ó¤ò¤Ò¤Í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢ÌäÂê¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëà¤ª¤Í¤À¤êá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Á¤Åº»á¤Ï¡ÖÃÎ»ö¤¬»ë»¡¤Ë¹Ô¤¯¤È¤½¤Î¾ì¤ÇÆÃ»ºÉÊ¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£É¬¤º¤ªÅÚ»º¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬ÀëÅÁ¤Ë¤Ê¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö»ä¤Î»þ¤Ï¤³¤Ã¤Á¤¬ÃÇ¤ê¤¿¤¤¤°¤é¤¤»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤¬ÉáÄÌ¤Ç¤·¤¿¡£¤ª¤Í¤À¤ê¤·¤Ê¤¤¤È¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢°¤Ó¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¸À¤¤Êü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¥Ï¥éµ¿ÏÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÃÎ»ö¤ò»Ù±ç¤¹¤ë´±Î½¤Î»Å»ö¤¬ÉÔ½½Ê¬¤À¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¡¢¡ÖÃÎ»ö¤òÅÜÌÄ¤é¤»¤Ê¤¤¤è¤¦»Å»ö¤ò¤µ¤»¤ë¤Î¤¬´±Î½¤Î»Å»ö¤Î¤Ï¤º¡×¤È¡¢¼«¿È¤¬¸üÏ«Áê¤À¤Ã¤¿»þ¤òÎã¤Ë½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤è¤¯¤³¤ì¤Ç¸©À¯¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¡×¤È¡¢¤à¤·¤í´±Î½Â¦¤Î»ÑÀª¤òµ¿Ìä»ë¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤À¤¬¡¢°ìÏ¢¤ÎÁ¤Åº»á¤ÎàºØÆ£ÍÊ¸îá¤È¤â¼è¤é¤ì¤½¤¦¤Ê¡¢¾å¤«¤éÌÜÀþ¤Î·Ð¸³Â§È¯¸À¤ÏÁí¥¹¥«¥ó¾õÂÖ¤À¤È¤¤¤¦¡£¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¤Ï¶ì¾Ð¤·¤¤ê¤Ç¡¢
¡Ö£¹Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥´¥´¥¹¥Þ -GO GO!Smile!-¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¡¢¸µµÜºê¸©ÃÎ»ö¤ÎÅì¹ñ¸¶±ÑÉ×»á¤¬¤ª¤Í¤À¤ê´ØÏ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃÎ»ö»þÂå¤Ë³Î¤«¤ËÀëÅÁ¤Î¤¿¤á¤ËÆÃ»ºÉÊ¤ò¥Æ¥ì¥Ó¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Ç¿©¤Ù¤ë¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬PR¤Ë¤Ê¤ë¤È¡£¤½¤·¤ÆÁ¤Åº»á¤¬ÏÃ¤·¤¿¤è¤¦¤ËÂ£ÅúÉÊ¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä¿¦°÷¤ËÊ¿Åù¤ËÇÛ¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤âºØÆ£ÃÎ»ö¤Î¤è¤¦¤Ë¤ª¤Í¤À¤ê¤·¤¿¤ê¡¢ÆÈ¤êÀê¤á¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤È¡£¤·¤«¤·¡¢Á¤Åº»á¤Ï¤Þ¤ë¤ÇºØÆ£»á¤ËÍî¤ÁÅÙ¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¸À¤¤Áð¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡ØÆ±¤¸·ê¤Îì»¡Ù¤À¤È¡¢¸øÍÑ¼Ö¾è¤êÊüÂê¡¢¥Û¥Æ¥ë»°Æü·î¤ËÀ¯¼£»ñ¶â¤Ç²ÈÂ²Î¹¹Ô¤Ê¤ÉÌÔÈãÈ½¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¡¢àÀºººá¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¥Ö¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤¢¤Î°Ì¾¹â¤ÅÔÃÎ»ö»þÂå¤òÙèÙé¤¹¤ëÈãÈ½¤¬»¦Åþ¤Ç¤¹¡×
¡¡¼Ç¤Í×µá¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«±þ¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤Ç¤â¡¢ºØÆ£ÃÎ»ö¤ÈÁ¤Åº»á¤Ï¥á¥ó¥¿¥ë¤Î¶¯¿Ù¤µ¤Ç¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡£¼«¿È¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¤¤í¤¤¤íÊóÆ»¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢È¾Ê¬¤Û¤É¤Ï¤Ç¤Ã¤Á¤¢¤²¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ÇÅÔÃÎ»ö¤ò¼¤á¤ëµ¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢¤³¤Î´ü¤ËµÚ¤ó¤ÇºÆ¤Ó³«¤Ä¾¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤É¤Á¤é¤Ë¤»¤è¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê°ÕÌ£¤ÇºØÆ£»á¤È¥½¥Ã¥¯¥ê¤À¤Ã¤¿Á¤Åº»á¤¬¡ÖÂ¾¿Í»ö¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤ª¤â¤ï¤ºÌ£Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢¤â¤Ï¤ä¤½¤ì¤ÏàÀá¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡ÊÅÄÂ¼¸µ´õ¡Ë