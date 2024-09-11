ÁÔÀä»à¤Î¾®ÎÓË®¾¼¤Ï¡Ö°Ìò¤Ç¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×½éÂå¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¤È¤Î¿ÆÍ§ÈëÏÃ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬ÎÞ
¡¡1980Ç¯ÂåÁ°È¾¡¢¥×¥í¥ì¥¹³¦¤ËÂç¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿½éÂå¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¡Êº´»³Áï¡Ë¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤·¤Æ¡Ö¸×¥Ï¥ó¥¿¡¼¡×¤Î°ÛÌ¾¤ò¼è¤Ã¤¿¾®ÎÓË®¾¼¤µ¤ó¤¬¡¢£¹·î£¹Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£µýÇ¯68ºÐ¡£¤³¤³¿ô¥«·î¤Ï¥¬¥ó¤ÇÆ®ÉÂÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¾®ÎÓ¤µ¤ó¤È¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿º´»³¤¬°¥Åé¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÎÞ¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º´»³¤ÏÃÄÂÎ¤òÄÌ¤¸¤¿½ñÌÌ¤Ë¡Öº£Ä«¡¢ÅÅÏÃ¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¤¤¿»þ¡¢·ù¤ÊÍ½´¶¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤¹¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¾®ÎÓ¤µ¤ó¤ÎÂÎÄ´¤¬°¤¤¤³¤È¤Ï£²½µ´ÖÁ°¤ÎÅÅÏÃ¤ÎÀ¼¤Ç¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¡¢ÅÅÏÃ¤Ç¸ò¤ï¤·¤¿ÆâÍÆ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ø²¶¤¿¤Á¡¢ÎÉ¤¤»î¹ç¤·¤¿¤Ê¤¢¡Ù¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¤Ç¤Î»î¹ç¤Î¤³¤È¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦º´»³¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¾®ÎÓ¤µ¤ó¤¬¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¸¤Ä¤Ï¼ã¼ê»þÂå¤Î¤³¤È¡£¾®ÎÓ¤µ¤ó¤ÏÃ¸¡¹¤È°ÕÌ£¿¼¤²¤ËÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Ï1972Ç¯¡¢16ºÐ¤Î»þ¤Ë¹â¹»¤òÃæÂà¤·¤Æ¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹Æþ¤ê¡£ÍâÇ¯¡¢·ªÀ´Àµ¿Àï¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤È²¼ÀÑ¤ß»þÂå¤òÀ¸¤¤ë¡£
¡¡80Ç¯¤Ë¥á¥¥·¥³±óÀ¬¡¢82Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ØÅ¾Àï¤·¡¢NWA¥¢¥á¥ê¥«¥¹¡¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¼ÂÀÓ¤ò°ú¤Ã¤µ¤²¤Æ82Ç¯10·î¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿¡£ÀÖ¤¤¥Ñ¥ó¥¿¥í¥ó¤Î¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¥¢¡¼¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢½éÂå¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¤Î¹¥Å¨¼ê¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò¸Æ¤ó¤À¤Î¤À¡£
¡¡°ìÊý¡¢º´»³¤Ï17ºÐ¤À¤Ã¤¿75Ç¯¤Ë¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ØÆþÌç¤·¡¢ÍâÇ¯£µ·î¤Ë³¡¾¡»ÊÀï¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤ÎÉÕ¤¿Í¤òÌ³¤á¤ë°ìÊý¤Ç³ÊÆ®µ»¤ÎÁÇ¼Á¤ò¸«¤»¡¢78Ç¯¤Ë¥á¥¥·¥³±óÀ¬¤¹¤ë¤È¡¢NWAÀ¤³¦¥ß¥É¥ëµé²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¤Î³èÌö¤ò¤·¡¢¥«¡¼¥ë¡¦¥´¥Ã¥Á¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¸å¤Ë¥í¥ó¥É¥ó¤ØÅ¾Àï¡£¥µ¥ß¡¼¡¦¥ê¡¼¤Î¥ê¥ó¥°¥Í¡¼¥à¤Ç¿Íµ¤¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡81Ç¯¤ËÆüËÜ¤Ë¸Æ¤ÓÌá¤µ¤ì¡¢³á¸¶°ìµ³¤Î¿Íµ¤·à²è¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ë¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¤ËÊÑ¿È¤·¤Æ»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È¡¦¥¥Ã¥É¤ä¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¿¥¤¥¬¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¾®ÎÓ¤µ¤ó¤é¤È¹³Áè¤ò·«¤ê¹¤²¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¾®ÎÓ¤µ¤ó¤¬º´»³¤È¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢£²¿Í¤¬¤È¤â¤Ë¿·ÆüËÜ¤Î¼ã¼ê¤È¤·¤Æ¶ìÏ«¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿75Ç¯¤«¤é78Ç¯¤Îº¢¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Èº´»³¤Ï³ØÇ¯¤Ç¤Ï£²¤Ä°ã¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢³¤³°±óÀ¬¤Ï¸å¤«¤éÆþÌç¤·¤Æ¤¤¿º´»³¤¬Àè¡£¤½¤·¤Æµ¢¹ñ¤·¤Æ¤¹¤°¤Ë¥¹¥¿¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿º´»³¤ò¡¢¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£82Ç¯¤ËºÆ²ñ¤·¤¿£²¿Í¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¤Ï¾®ÎÓ¤µ¤ó¤¬¥¿¥¤¥¬¡¼¤Î¥Þ¥¹¥¯¤Ë¼ê¤ò¤«¤±¤ë¤Ê¤Éà¸×¥Ï¥ó¥¿¡¼á¤È¤·¤Æ¥Ò¡¼¥ëÌò¤ËÅ°¤·¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁþ°¤ò°ì¿È¤Ë½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¼Â¤Ï¡¢»äÀ¸³è¤Ç¤Ï¤È¤Æ¤âÃç¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤¤¤«¤Ë¤â¥×¥í¥ì¥¹¤é¤·¤¤°ïÏÃ¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¥×¥í¥ì¥¹µ¼Ô¡Ë
¡¡¥Ò¡¼¥ëÌò¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤ò¥¹¥¿¡¼¤Ë²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¿¥¤¥¬¡¼¤Ë¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Ï´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸Å¤ÎÉ¤¥×¥í¥ì¥¹²«¶â´ü¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿°Î¿Í¤Ë¡¢¿´¤è¤ê¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤·¤¿¤¤¡£
¡ÊÀÐ¸«·õ¡Ë