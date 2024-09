ひと口洋風おこし！& OKOSHI×鎌倉紅谷 コラボ缶

阪急うめだ本店限定ブランド「& OKOSHI」は、和洋菓子の製造販売を行う「鎌倉紅谷」とコラボレーションした商品【& OKOSHI×鎌倉紅谷 コラボ缶(20個入)(紅/紺)】を数量限定で販売します。

& OKOSHI×鎌倉紅谷 コラボ缶

■POINT

1. & OKOSHI 誕生5周年記念!【& OKOSHI×鎌倉紅谷 コラボ缶(20個入)(紅/紺)】

2. 「ゴロッとクルミ&キャラメルソース」を「サクサク食感」で味わえる“ひと口洋風おこし”

3. リスくんが「大阪」と「鎌倉」で旅をする、2種類のデザイン

4. プレミアムモダンおこし「& OKOSHI」とは?

2023年秋に、「鎌倉紅谷」阪急うめだ本店の開店1周年を記念して販売し、ご好評いただいたコラボレーション商品【& OKOSHI×鎌倉紅谷 コラボ缶】。

「& OKOSHI誕生5周年」を記念し、約1年ぶりに再登場します。

前作の『クルミッ子の「ゴロッとクルミ&キャラメルソース」が、おこしの「サクサク食感」で味わえる』という魅力は活かしながら、1個あたりのサイズを小さくひと口サイズ。

パッケージデザインも一新し、「紺(& OKOSHIバージョン)」と「紅(鎌倉紅谷バージョン)」の2種類を販売します。

和菓子の「おこし」と洋菓子の要素「キャラメル」が合わさった、新しい“洋風おこし”のおいしさと驚きを楽しめます。

■クルミッ子とは

自家製キャラメルとクルミを、バター生地で挟んだ焼菓子。

ほろ苦いキャラメルに、ぎっしり詰まった香ばしいクルミが特徴的。

■商品詳細

商品名 :& OKOSHI×鎌倉紅谷 コラボ缶(20個入)

紅(鎌倉紅谷バージョン)/紺(& OKOSHIバージョン)

菓子内容 :クルミッ子キャラメル、クルミッ子キャラメル ジンジャー

各10個 計20個

価格(税込):各 2,268円

■販売方法

販売/受注 開始日:2024年9月25日〜

販売場所 :& OKOSHI 阪急うめだ本店

取り扱い商品 :& OKOSHI×鎌倉紅谷 コラボ缶(20個入)

紺(& OKOSHIバージョン)

販売/受注 開始日:2024年9月25日〜

販売場所 :鎌倉紅谷 阪急うめだ本店

取り扱い商品 :& OKOSHI×鎌倉紅谷 コラボ缶(20個入)

紅(鎌倉紅谷バージョン)

販売/受注 開始日:2024年9月14日 10時〜 先行受付開始

販売場所 :阪急百貨店オンラインストア

https://web.hh-online.jp/hankyu-food/

取り扱い商品 :& OKOSHI×鎌倉紅谷 コラボ缶(20個入) 2種(紅/紺)セット

限定デザイントートバッグ付

2.「ゴロッとクルミ&キャラメルソース」を「サクサク食感」で味わえる“ひと口洋風おこし”

コラボレーション商品のフレーバーは2種類。

それぞれにお互いの特徴がふんだんに盛り込まれています。

【クルミッ子キャラメル】は、クルミッ子キャラメルソースのほろ苦く濃厚でまろやかな優しい味わいと、香ばしいクルミのほどよい食感を最大限に引き出しました。

日本の伝統的なおこしの製法を用いた歯ごたえが魅力の「& OKOSHI」と、クルミッ子キャラメルソースの出会いを楽しめます。

【クルミッ子キャラメルジンジャー】は、クルミッ子キャラメルソースに、あみだ池大黒の岩おこしの特徴である「生姜」を加えたフレーバーです。

キャラメルソースのまろやかで優しい味わいを残しつつ、生姜のピリッとしたアクセントでキレをよくすることにより、また食べたいとクセになる美味しさにしました。

昨年より、1個あたりのサイズを小さく「ひと口サイズ」にすることで、よりお召し上がりいただきやすい形になっています。

3. リスくんが「大阪」と「鎌倉」で旅をする、 2種類のデザイン

缶のデザインは「紺(& OKOSHIバージョン)」と「紅(鎌倉紅谷バージョン)」の2種類です。

相互に関連性のある工夫を施し、漫画のようなコマ割りで、鎌倉紅谷のシンボルキャラクター「リスくん」が鎌倉から大阪の街へお出かけするストーリーを表現しています。

「紺(& OKOSHIバージョン)」には、あみだ池大黒本店や阪急うめだ本店を中心とした大阪らしい風景を、「紅(鎌倉紅谷バージョン)」には、八幡宮前本店のほか鎌倉や江ノ島近郊をイメージした風景を描いています。

また、どちらの缶にも街の上空から「& OKOSHI」ブランドを展開するあみだ池大黒のシンボルマーク「打出の小づち」を降って幸せを振りまく「リスくん」を描いています。

大阪と鎌倉を結ぶ、両社のコラボレーションを表現したデザインです。

4. プレミアムモダンおこし「& OKOSHI」とは?

今回のコラボレーションの元商品である「& OKOSHI」は、日本初の“プレミアムモダンおこし”専門店です。

日本の伝統的なおこしの製法と、西洋で愛されるフレーバーが出会って誕生しました。

水あめをつなぎに使用した、昔ながらのオーソドックスな製法で作られた「& ORIGIN」と、多彩な味わいと食感を“チョコレート”でまとめた「& NEO」の2つのカテゴリー(8種のフレーバー)を取り揃えています。

「& OKOSHI」の“&”は、“つながり”を意味しています。

「別の素材を“つなぐ”ことで食感も味も新しいものに生まれ変わらせる」のが、“おこし”というお菓子。

このお菓子を贈った人と受け取った人との、新たなつながりがうまれるシーンを演出する一役を担えたら…と考えています。

■店舗情報

店舗名:& OKOSHI アンドオコシ

所在地:阪急うめだ本店(大阪府大阪市北区角田町8-7) 地下1階 和菓子売場

