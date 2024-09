【東京ゲームショウ2024】会期: ビジネスデイ 9月26日・27日 10時~17時 一般公開日:9月28日 10時~17時/9月29日 9時30分~16時30分 会場:幕張メッセ 展示ホール1~11(千葉県千葉市美浜区中瀬2-1)

コナミデジタルエンタテインメントは、9月26日より開催予定のイベント「東京ゲームショウ2024」での出展概要を公開した。

同社ブースではWorld(世界)とWow(驚きの感嘆詞)を組み合わせた造語「Wowrld!」をテーマに、「METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER」や「SILENT HILL 2」を中心とした展示を実施する。

「METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER」の舞台であるジャングルをテーマにしたコーナーの中に、作品の世界に入り込めるフォトスポットや、「!」と驚くようなトリックアートが設置され、コーナー内では、本作の世界最速プレイアブルも実施される。

「SILENT HILL 2」の世界観をイメージした空間に設置されたスペシャルシアターで、「東京ゲームショウ2024」限定の特別映像を見ることができる。

また、「パワプロ30周年×プロスピ20周年」記念コーナーも設営され、KONAMI野球ゲームアンバサダーの大谷翔平選手のデザインが施された高さ4m超えの壁面装飾を展示するほか、10月17日に発売予定の「プロ野球スピリッツ2024-2025」の試遊も実施される。

