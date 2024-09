サイカは、2024年9月17日〜20日、東京アメリカンクラブで開催される「Advertising Week Asia 2024」に登壇!

Advertising Week Asia 2024

日時 :9月18日(水)14:00-15:30

会場 :東京アメリカンクラブ

テーマ:TVメディアの未来はデータサイエンスでつくる!?〜TVの正しい活かし方〜

主催 :Emerald X、Advertising Week Asia2024実行委員会

サイカは、2024年9月17日〜20日、東京アメリカンクラブで開催される「Advertising Week Asia 2024」に登壇します。

■「Advertising Week Asia 2024」について

「Advertising Week(アドバタイジング・ウィーク)」は、広告・メディア・CR・マーケティングなどの領域を網羅する、世界最大級のマーケティング&コミュニケーションのプレミアイベントです。

2004年にニューヨークで初めて開催され、世界各地域の中心となる都市で毎年開催されてきました。年間通して約16万人の広告・ビジネス関係者が集います。

そのアジア版のイベントとして開催されるのが、「Advertising Week Asia(アドバタイジング・ウィーク・アジア)」です。

2016年に初開催し、第9回を迎える今年は、東京アメリカンクラブを中心とした東京・六本木エリアにおいて、9月17日(火)〜9月20日(金)の4日間にわたり開催されます。

Advertising Week Asiaは、「熱狂を作り出す〜Creativity excites industries」をテーマに、あらゆる業界から最新の知見を集約し、毎年、日本国内はもとより世界中から優れた第一線のスピーカーが250人以上登壇。

100を超えるセッション、イベントが開催されています(2023年実績)。

また、働き方改革、女性のリーダーシップ、カルチャーに至るまで広範囲をカバーすることも特色です。

2020年〜2021年はCOVID-19の影響でオンラインによる開催を継続しましたが、2022年はリアル開催とオンラインを組み合わせたハイブリッドにての開催を果たし、今年も引き続きのハイブリッドフォーマットでの開催となります。

■サイカが登壇するセッションについて

サイカは、9月18日(水) 14:00-15:30に、「TVメディアの未来はデータサイエンスでつくる!?〜TVの正しい活かし方〜」と題したセッションを行います。

日本のテレビ放送は1953年にNHK東京テレビジョン局で始まり、昨年70周年を迎えました。長らく社会や人々に大きな影響を与えてきたテレビは、広告主にとっても欠かせない存在です。

しかし、近年のメディア環境の変化によりテレビの視聴率低下が取り沙汰されるようになりました。これは、テレビの価値が下がったことを意味するのでしょうか?

私たちサイカは、これまで270社以上のクライアントのマーケティングをご支援させていただいてきました。その中で、テレビには視聴率だけでは説明できない効果があると感じています。多くの広告関係者やマーケターの皆さまの中にも、視聴率以外の「説明できない効果」を感じている方がいらっしゃるかもしれません。

本セッションでは、この「説明できない効果」をデータサイエンスで解明する試みを紹介します。テレビメディアを通して配信する番組やCMの成果を最大化させるための要諦とは?メディアや広告主に求められる、テレビの正しい活かし方について議論します。

※サイカおよびXICAの名称・ロゴは、日本国およびその他の国における株式会社サイカの登録商標または商標です。

※その他、記載されている会社名・商品名についても、各社の商標または登録商標です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post サイカ登壇!Advertising Week Asia 2024 appeared first on Dtimes.