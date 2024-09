「心理的柔軟性」に着目！WOWOWコミュニケーションズ「ウェルビーイング経営とACTの実践」

WOWOWコミュニケーションズは、障害者就業支援を通じて“誰もが自分らしく生きる社会”を目指すスタートラインと、近年注目をされている「ウェルビーイング経営」の促進に向けて、企業向けに新たな研修メニュー「いきいきと働くための心理的柔軟性:ウェルビーイング経営とACTの実践」を共同開発し、2024年9月11日より提供中です。

WOWOWコミュニケーションズ「ウェルビーイング経営とACTの実践」

■新たな研修メニュー開発の背景

「ウェルビーイング経営」は、労働環境の改善や従業員の幸福度向上が企業の生産性や持続可能な成長に直結するとされ、従業員がいきいきと「働きがい」をもって働ける職場の実現を目指す経営手法です。

社員の健康保持・増進を目的として、食生活改善や肥満対策、運動習慣の定着、喫煙対策、長時間残業の抑制等、各企業において様々な取組みが現在進行形で行われています。

同社は、従来おこなってきた組織サーベイによって、従業員は良好な職場を維持するために、「人間関係」や「上司との関係」などの項目を重要視しているという結果。

スコア改善のために全社及び部署向けの施策を行うとともに、会社・部署を構成する従業員(個人)にアプローチすることが、会社全体のパフォーマンス向上に繋がると考え、個人に向けた施策を検討する中で「心理的安全性」というキーワードに着目しました。

「心理的安全性の高い職場」というのはメンバー同士が健全に意見を交わすことが出来、生産的でよい仕事をすることに力を注げるチーム・職場と言われています。

そして、心理的安全性の高いチームには、「心理的柔軟性」の高いメンバーが集まっているとされています。

「心理的柔軟性」とは個々人の心のしなやかさを指します。

今回、両社において共同開発・リリースを行う研修「いきいきと働くための心理的柔軟性:ウェルビーイング経営とACTの実践」は、従業員のメンタルヘルス対策に加えて、社員の「働きがい」を高めることに注目し、従業員一人ひとりの「心理的柔軟性」を高めることを重視した研修です。

■心理的柔軟性とは

本当に大切にしたい自分の考え方に意識を向け、それを邪魔するよう勝手に湧き上がる感情にとらわれず、いきいきとした生活を送るための行動が心のしなやかさです。

スタートラインは、障害者就業支援の現場において、精神障害者はもちろん、メンタル不調に悩む方々の心理的柔軟性にいち早く着目し、ACT(アクト)という認知行動療法を活用した支援を行っています。

心理的柔軟性はメンタルヘルスの改善、仕事へのパフォーマンス等幅広く影響することが、過去の研究結果でも実証されています。

心理的柔軟性による思考と行動

■ACTとは

ACT(アクト)とは、Acceptance&Commitment Therapyの略で、アメリカで生まれた第三世代の認知行動療法です。

うつ、不安神経痛、慢性疼痛、依存症など、さまざまな症状に効果を発揮しており、精神疾患を抱えた人のみならず、健康な人が抱える日々の悩みや不安などにも役立つとされており、医療の現場や産業領域、スポーツ領域など様々な領域での効果が認められています。

なお、心理的柔軟性が高い個人で構成されたチームや組織は、心理的安全性も醸成され、生産性が高いチームになり、個人の活性化だけではなく、組織の活性化にもつながります。

■研修概要

当該研修では、ACTの全体像に触れ、「思考や感情」に気づくことの重要性をロールプレイングを通して体得します。

「思考や感情」に飲み込まれないように、「思考や感情」の付き合い方のトレーニング方法を伝えられます。

その上で、自身が大切にしていること(価値)を個人ワークやグループワークを通して整理することで、不快な「思考や感情」に襲われた際に、その「思考や感情」に気づき、観察し、自身にとって望ましい行動を選択できるようなトレーニングを行います。

