BIGLOBEは、モバイルサービス「BIGLOBEモバイル」において、2024年9月11日よりeSIMの提供を開始しました。

BIGLOBEは、モバイルサービス「BIGLOBEモバイル」において、2024年9月11日よりeSIMの提供を開始!

eSIMは、スマートフォンなどの通信サービスに必要な契約情報を、オンラインで書き込むことができる端末組み込み型のSIMです。

物理的なSIMカードが不要なため、申し込みから開通まですべてオンラインで手続き可能です。

なお、eSIMの申し込みの際に必要となる本人確認につきましても、Liquid社の「LIQUID eKYC」(注1)を使うことで、オンラインでの申し込みから開通までが最短即日で完結できます。

(受付時間によっては翌日以降となる場合があります)

【提供開始日】

2024年9月11日

【対象サービス】

BIGLOBEモバイル(EDION SIMを含む)(注2)

・音声通話SIM(タイプA、タイプD)

・データSIM(タイプD)

【申し込み方法】

BIGLOBEモバイルのWebサイト( https://join.biglobe.ne.jp/mobile/ )、または

BIGLOBEモバイル取り扱い店舗(注3)から申し込みできます。

プラン申込手数料 :3,300円(税込) (注4)

eSIMプロファイル発行料:433.4円(税込)

(注1) ネット上での契約やアカウント登録、口座開設時などに必要な身元確認を、独自のAI技術、生体認証技術、OCR技術などによりオンライン完結で行うサービス。

(注2) eSIMの申し込みは、法人会員の場合、対象外となります。

現時点ではシェアSIMの追加等一部サービスについては対応していません。

(注3) 一部店舗ではeSIMを取り扱っていない場合があります。

(注4) 新規申し込みでは、BIGLOBEモバイル取扱店舗によって、料金が異なる場合があります。

別途、お申し込みのプランのプラン月額料金、ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料、音声通話SIMの場合利用に応じて通話料がかかります。

