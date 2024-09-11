申し込みから利用開始まで最短即日で完結！「BIGLOBEモバイル」eSIM提供
BIGLOBEは、モバイルサービス「BIGLOBEモバイル」において、2024年9月11日よりeSIMの提供を開始しました。
BIGLOBEモバイル eSIM提供
BIGLOBEは、モバイルサービス「BIGLOBEモバイル」において、2024年9月11日よりeSIMの提供を開始！
eSIMは、スマートフォンなどの通信サービスに必要な契約情報を、オンラインで書き込むことができる端末組み込み型のSIMです。
物理的なSIMカードが不要なため、申し込みから開通まですべてオンラインで手続き可能です。
なお、eSIMの申し込みの際に必要となる本人確認につきましても、Liquid社の「LIQUID eKYC」(注1)を使うことで、オンラインでの申し込みから開通までが最短即日で完結できます。
(受付時間によっては翌日以降となる場合があります)
【提供開始日】
2024年9月11日
【対象サービス】
BIGLOBEモバイル(EDION SIMを含む)(注2)
・音声通話SIM(タイプA、タイプD)
・データSIM(タイプD)
【申し込み方法】
BIGLOBEモバイルのWebサイト( https://join.biglobe.ne.jp/mobile/ )、または
BIGLOBEモバイル取り扱い店舗(注3)から申し込みできます。
プラン申込手数料 ：3,300円(税込) (注4)
eSIMプロファイル発行料：433.4円(税込)
(注1) ネット上での契約やアカウント登録、口座開設時などに必要な身元確認を、独自のAI技術、生体認証技術、OCR技術などによりオンライン完結で行うサービス。
(注2) eSIMの申し込みは、法人会員の場合、対象外となります。
現時点ではシェアSIMの追加等一部サービスについては対応していません。
(注3) 一部店舗ではeSIMを取り扱っていない場合があります。
(注4) 新規申し込みでは、BIGLOBEモバイル取扱店舗によって、料金が異なる場合があります。
別途、お申し込みのプランのプラン月額料金、ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料、音声通話SIMの場合利用に応じて通話料がかかります。
Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.
The post 申し込みから利用開始まで最短即日で完結！「BIGLOBEモバイル」eSIM提供 appeared first on Dtimes.